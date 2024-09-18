Экс-голкипер Шахтера назвал игроков команды, проваливших старт сезона в УПЛ

Бывший голкипер донецкого «Шахтера» Юрий Вирт поделился экспертным мнением о стартовом отрезке в Украинской Премьер-лиге команды Марино Пушича, которая после шести туров занимает 7-е место в турнирной таблице.

«Шахтер начал сезон не по-чемпионски, я бы так сказал. Оба поражения «горняков» в УПЛ меня откровенно удивили. Как по мне, то многие игроки подошли к новому сезону явно не в лучших физических кондициях. Очень невыразительные матчи были против Полесья, Александрии и Левого Берега.

Где-то не выручал Ризнык, огромные вопросы есть к Конопли и Бондаря, не яркую игру демонстрирует лидер команды Судаков. Вот почему и результаты такие. Не увидел я достаточной самоотдачи, агрессивного футбола тоже. Не впечатляет команда. Вот даже сокрушили Карпаты в последней игре (5:2), но два таких пропущенных гола... И Карпаты имели возможность забивать еще», – рассказал Вирт.