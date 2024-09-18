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Лига чемпионов
18 сентября 2024, 09:53 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:06
513
0

Экс-голкипер Шахтера назвал игроков команды, проваливших старт сезона в УПЛ

Юрий Вирт – о первых играх «горняков» в чемпионате Украины

18 сентября 2024, 09:53 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:06
513
0
Экс-голкипер Шахтера назвал игроков команды, проваливших старт сезона в УПЛ
ФК Шахтер Донецк

Бывший голкипер донецкого «Шахтера» Юрий Вирт поделился экспертным мнением о стартовом отрезке в Украинской Премьер-лиге команды Марино Пушича, которая после шести туров занимает 7-е место в турнирной таблице.

«Шахтер начал сезон не по-чемпионски, я бы так сказал. Оба поражения «горняков» в УПЛ меня откровенно удивили. Как по мне, то многие игроки подошли к новому сезону явно не в лучших физических кондициях. Очень невыразительные матчи были против Полесья, Александрии и Левого Берега.

Где-то не выручал Ризнык, огромные вопросы есть к Конопли и Бондаря, не яркую игру демонстрирует лидер команды Судаков. Вот почему и результаты такие. Не увидел я достаточной самоотдачи, агрессивного футбола тоже. Не впечатляет команда. Вот даже сокрушили Карпаты в последней игре (5:2), но два таких пропущенных гола... И Карпаты имели возможность забивать еще», – рассказал Вирт.

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Юрий Вирт Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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