Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал на турнире в Сеуле
WTA
18 сентября 2024, 11:13 |
472
0

Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал на турнире в Сеуле

Марта отметила непростые погодные условия

18 сентября 2024, 11:13 |
472
0
Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал на турнире в Сеуле
screenshot. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над британкой Хезер Уотсон во втором раунде турнира WTA 500 в Сеуле – 6:2, 6:2.

«Какие ощущения? Здесь жарко и очень влажно. Как я говорила после первого матча, здесь очень непростые условия. Надеюсь, что с пятницы станет лучше. Пейте много воды и оставайтесь в тени.

Я отлично провожу время здесь. Южная Корея – пока что моя любимая страна в Азии. Я не была во многих, но пока что это точно №1. Удивительная кухня, потрясающие люди. Спасибо», – сказала Марта.

В 1/4 финала Костюк сразится против четвертой сеяной «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер (№20 WTA).

По теме:
ВИДЕО. Как Костюк вышла в седьмой четвертьфинал в сезоне
Костюк разобралась с британкой Уотсон на турнире в Сеуле
Марта Костюк – Хезер Уотсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Сеул Хезер Уотсон Марта Костюк
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
Теннис | 18 сентября 2024, 08:28 0
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением
ФОТО. Свитолина перенесла операцию, после чего выступила с заявлением

Элина рассказала о своей ситуации

Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2024, 05:51 15
Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Болонья – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Есть все предпосылки для «горняков» стартовать удачно

Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Бокс | 18.09.2024, 00:15
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Беленюк рассказал новые детали ареста Усика в Польше. Когда его отпустят?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Бокс | 18.09.2024, 09:04
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Известно, из-за чего Усика решили арестовать в Польше. Что не понравилось?
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Футбол | 18.09.2024, 06:23
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Бавария стала лидером. Как выглядит таблица Лиги чемпионов на 36 команд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
16.09.2024, 21:10 22
Футбол
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
ВИДЕО. Что случилось? Усика арестовали в Польше и надели наручники!
17.09.2024, 23:07 18
Бокс
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
17.09.2024, 10:34 17
Футбол
Не Лунин и не Пятов. Эксперт назвал лучшего вратаря в истории Украины
Не Лунин и не Пятов. Эксперт назвал лучшего вратаря в истории Украины
16.09.2024, 15:03 10
Футбол
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
16.09.2024, 14:16 17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 3
Бокс
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
Милевский и его друг сорвали куш на ставках. Выиграли более полумиллиона
17.09.2024, 11:51 6
Футбол
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем