Костюк прокомментировала выход в четвертьфинал на турнире в Сеуле

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над британкой Хезер Уотсон во втором раунде турнира WTA 500 в Сеуле – 6:2, 6:2.

«Какие ощущения? Здесь жарко и очень влажно. Как я говорила после первого матча, здесь очень непростые условия. Надеюсь, что с пятницы станет лучше. Пейте много воды и оставайтесь в тени.

Я отлично провожу время здесь. Южная Корея – пока что моя любимая страна в Азии. Я не была во многих, но пока что это точно №1. Удивительная кухня, потрясающие люди. Спасибо», – сказала Марта.

В 1/4 финала Костюк сразится против четвертой сеяной «нейтральной» теннисистки Дианы Шнайдер (№20 WTA).