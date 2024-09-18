Модрич стал автором 3-го по возрасту ассиста в ЛЧ. Кто опережает Луку?
Полузащитник «Реала» отличился в игре против «Штутгарта»
Во вторник, 17 сентября, в матче 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» дома переиграл «Штутгарт» со счетом 3:1.
Полузащитник «галактикос» Лука Модрич в поединке стал автором одной голевой передачи. Он вышел на поле на 70-й минуте, а на 83-й сделал ассист на Антонио Рюдигера.
В возрасте 39 лет и 8 дней хорват стал третьим в реестре самых возрастных авторов ассистов в истории Лиги чемпионов. Старше Модрича были только Райан Гиггз (39 лет и 363 дня) и Амедео Карбони (39 лет и 176 дней).
Ранее сообщалось, что в игре против «Штутгарта» в «Реале» был обновлен возрастной рекорд легендарного Рауля.
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