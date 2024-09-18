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  4. Модрич стал автором 3-го по возрасту ассиста в ЛЧ. Кто опережает Луку?
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 11:00 | Обновлено 18 сентября 2024, 11:03
172
0

Модрич стал автором 3-го по возрасту ассиста в ЛЧ. Кто опережает Луку?

Полузащитник «Реала» отличился в игре против «Штутгарта»

18 сентября 2024, 11:00 | Обновлено 18 сентября 2024, 11:03
172
0
Модрич стал автором 3-го по возрасту ассиста в ЛЧ. Кто опережает Луку?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Во вторник, 17 сентября, в матче 1-го тура основной стадии Лиги чемпионов мадридский «Реал» дома переиграл «Штутгарт» со счетом 3:1.

Полузащитник «галактикос» Лука Модрич в поединке стал автором одной голевой передачи. Он вышел на поле на 70-й минуте, а на 83-й сделал ассист на Антонио Рюдигера.

В возрасте 39 лет и 8 дней хорват стал третьим в реестре самых возрастных авторов ассистов в истории Лиги чемпионов. Старше Модрича были только Райан Гиггз (39 лет и 363 дня) и Амедео Карбони (39 лет и 176 дней).

Ранее сообщалось, что в игре против «Штутгарта» в «Реале» был обновлен возрастной рекорд легендарного Рауля.

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Лука Модрич Реал Мадрид Лига чемпионов
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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