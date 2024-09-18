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  4. Сергей ПАЛКИН: «Гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко»
Лига чемпионов
18 сентября 2024, 10:49 |
236
14

Сергей ПАЛКИН: «Гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко»

«Горняки» сыграют в текущей Лиге чемпионов с двумя главными немецкими грандами

18 сентября 2024, 10:49 |
236
14
Сергей ПАЛКИН: «Гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко»
shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал календарь основного этапа Лиги чемпионов, согласно которому «горнякам» предстоит сыграть с двумя главными грандами немецкого футбола – «Баварией» и дортмундской «Боруссией».

«Мы очень хорошо знаем оба клуба и тех, кто за них отвечает, и поддерживаем хорошие контакты. Много лет назад мы продали Генриха Мхитаряна в Дортмунд и Дугласа Косту в «Баварию». Это две абсолютные топ-команды. Это будут интересные игры. Чем лучше соперник, тем лучше для нас, потому что мы можем показать себя. Я вам гарантирую, что «Баварии» и «Боруссии» с нами придется нелегко», – сказал Палкин.

Напомним, «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов-2024/25 сегодня выездным матчем с «Болоньей».

Против «Баварии» дончане сыграют 10 декабря на своем поле, а вот в гости к «Боруссии» поедут 29 января 2025-го.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Лига чемпионов Бавария Боруссия Дортмунд
Алексей Сливченко Источник: T-online
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Комментарии 14
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Disiny7
Ну, тут Сірожу трошкі занесло  
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+3
Saar
а , тільки їм? а інші вас не помітять?!
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+1
DK1961
Немецкое порно вам гарантировано 100%. Против прессинга, особенно немецкого, ФК Крыса никогда не умело играть, даже в лучшие для себя времена. Так то не надо бла-бла-бла.
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+1
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nick07
ну звісно що Палкін не може заявити "типу ми проти них ніхто ..." і т.п., але навіщо якісь подібні заяви взагалі? та ще й 3-4 місяця до гри
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0
Xvalenok03
Сколько комментариев от почитателей команды которая заранее сливается, чтобы их не сношали.
Сколько почитателей этой команду за бугром.
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0
Виктор Войцеховский
Айм гаранти Да, что-то а немцы вас регулярно сношают. 0-10 от Глагбаха достаточно припомнить, 0-7 от Баварии, 0-4 от Байера.
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Fitness.sports
Даже второй состав Баварии вам не по зубам.
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0
SHN
Обыграйте хоть мертвую Болонью,а потом уже мечтайте о Баварии и БД
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0
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