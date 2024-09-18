Сергей ПАЛКИН: «Гарантирую, что Баварии и Боруссии с нами придется нелегко»
«Горняки» сыграют в текущей Лиге чемпионов с двумя главными немецкими грандами
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал календарь основного этапа Лиги чемпионов, согласно которому «горнякам» предстоит сыграть с двумя главными грандами немецкого футбола – «Баварией» и дортмундской «Боруссией».
«Мы очень хорошо знаем оба клуба и тех, кто за них отвечает, и поддерживаем хорошие контакты. Много лет назад мы продали Генриха Мхитаряна в Дортмунд и Дугласа Косту в «Баварию». Это две абсолютные топ-команды. Это будут интересные игры. Чем лучше соперник, тем лучше для нас, потому что мы можем показать себя. Я вам гарантирую, что «Баварии» и «Боруссии» с нами придется нелегко», – сказал Палкин.
Напомним, «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов-2024/25 сегодня выездным матчем с «Болоньей».
Против «Баварии» дончане сыграют 10 декабря на своем поле, а вот в гости к «Боруссии» поедут 29 января 2025-го.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Товарища украинского боксера не хотели пускать в самолет
Обстоятельства задержания украинского чемпиона выясняются
Сколько почитателей этой команду за бугром.