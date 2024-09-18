ВИДЕО. Слот объяснил причины волевой победы Ливерпуля над Миланом

Во вторник, 17 сентября, в 1-м туре новой Лиги чемпионов в Милане отношения выяснили местный «Милан» и «Ливерпуль».

Хозяева быстро добились успеха – уже на 3-й минуте отличился Пулишич. Однако ответные голы в исполнении Конте, Ван Дейка и Собослаи принесли мерсисайдцам волевую победу – 3:1.

Наставник англичан Арне Слот после матча лаконично и скромно оценил победу подопечных, которые добыли ее на его 46-летие.