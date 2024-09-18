Будет операция. Стало известно, на сколько выбыл ключевой защитник Ворсклы

Травма, которую получил защитник Ворсклы Евгений Павлюк в конце первого тайма в матче 6-го тура УПЛ против Руха (0:0), оказалась достаточно серьезной.

22-летний футболист еще летом получил повреждение пятой плесневой кости, из-за которой не поехал в молодежную сборную. В игре с Рухом эта проблема крайне усугубилась.

Вскоре Павлюк ляжет на операцию в столичном Институте травматологии и ортопедии к хирургу Роману Блонскому. По предварительным оценкам медиков, Евгений сможет вернуться в общую группу не раньше, чем через два месяца.

В текущем сезоне УПЛ Павлюк провел за Ворсклу 4 матча, без забитых голов. В прошлом сезоне он отыграл 29 поединков УПЛ и забил 1 мяч.