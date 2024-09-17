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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 22:33
107
0

Геннадий ПАСИЧ: «Быстрый гол Колоса не выбил ЛНЗ из колеи»

Защитник черкасской команды подвел итог матча 6-го тура УПЛ

17 сентября 2024, 22:23 | Обновлено 17 сентября 2024, 22:33
107
0
Геннадий ПАСИЧ: «Быстрый гол Колоса не выбил ЛНЗ из колеи»
ЛНЗ. Геннадий Пасич

6-й тур УПЛ завершился поединком «Колоса» из Ковалевки против ЛНЗ Черкассы, в которым не было определено победителя (1:1).

Игрок черкасской команды Геннадий Пасич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, остались ли его одноклубники довольны итогом противостояния:

«Травма Айди Дайко заставила нас отказаться от игры в три центральных защитника и взять на вооружение схему 4–4–2, где я действовал на позиции левого защитника. Хозяева играли в несколько обновленном составе, но не удивили нас какими-то тактическими заготовками. Разве что забили быстрый гол, однако он не выбил ЛНЗ из колеи.

Мы приложили немалые усилия, чтобы уравнять положение, и достигли этого в середине второго тайма. Очень хотелось одержать волевую победу, где-то слишком рискованно наступали большими силами. И чуть не поплатились, потому что после нескольких наших обрезок соперники выбегали в опасные контратаки, но им не удавалось разыграть лишнего.

Вот почему, если учесть, как разворачивались события в конце противостояния, то мы должны быть довольны ничейным результатом».

Черкасский ЛНЗ занимает в чемпионате Украины 4-е место, набрав 10 очков.

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Геннадий Пасич ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - ЛНЗ инсайд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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