Вернулся из сборной с травмой. ЛНЗ потерял основного игрока
Айди Дайко получил травму в сборной
Как стало известно Sport.ua, 21-летний защитник ЛНЗ Айди Дайко вернулся из расположения молодежной сборной Албании с повреждением задней поверхности бедра и потому не смог поучаствовать во вчерашнем поединке 6-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом».
По имеющимся данным, легионер не поможет команде и в матче 7-го тура с «Полесьем», который состоится 22 сентября. Айди Дайко в нынешнем сезоне провел на поле 449 минут в пяти календарных поединках.
ЛНЗ после шести матчей набрал 10 очков и занимает место в топ-4 УПЛ.
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