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  4. Вернулся из сборной с травмой. ЛНЗ потерял основного игрока
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 20:05 |
873
0

Вернулся из сборной с травмой. ЛНЗ потерял основного игрока

Айди Дайко получил травму в сборной

17 сентября 2024, 20:05 |
873
0
Вернулся из сборной с травмой. ЛНЗ потерял основного игрока
ФК ЛНЗ. Айди Дайко

Как стало известно Sport.ua, 21-летний защитник ЛНЗ Айди Дайко вернулся из расположения молодежной сборной Албании с повреждением задней поверхности бедра и потому не смог поучаствовать во вчерашнем поединке 6-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом».

По имеющимся данным, легионер не поможет команде и в матче 7-го тура ​​с «Полесьем», который состоится 22 сентября. Айди Дайко в нынешнем сезоне провел на поле 449 минут в пяти календарных поединках.

ЛНЗ после шести матчей набрал 10 очков и занимает место в топ-4 УПЛ.

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ЛНЗ Черкассы травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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