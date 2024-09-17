Вернулся из сборной с травмой. ЛНЗ потерял основного игрока

Как стало известно Sport.ua, 21-летний защитник ЛНЗ Айди Дайко вернулся из расположения молодежной сборной Албании с повреждением задней поверхности бедра и потому не смог поучаствовать во вчерашнем поединке 6-го тура чемпионата УПЛ с «Колосом».

По имеющимся данным, легионер не поможет команде и в матче 7-го тура ​​с «Полесьем», который состоится 22 сентября. Айди Дайко в нынешнем сезоне провел на поле 449 минут в пяти календарных поединках.

ЛНЗ после шести матчей набрал 10 очков и занимает место в топ-4 УПЛ.