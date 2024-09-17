Капитан Жироны высказался о дебютном матче команды в Лиге чемпионов

37-летний форвард Жироны Кристиан Стуани в среду в матче против ПСЖ может дебютировать в Лиге чемпионов. Для команды это будет первая в истории игра в ЛЧ.

«Для меня честь быть капитаном команды в первом матче Жироны в Лиге чемпионов. Это многое значит, это мечта для нас всех. Хотел бы помочь Жироне голом или двумя в первом матче в ЛЧ».

«Это первая игра и для меня тоже, но надеюсь, что это не последняя Лига чемпионов для клуба. Рад, что у нас есть Мичел – лучший тренер для нашей команды, архитектор нашего успеха. Хотим вместе и дальше писать историю», – сказал Стуани.

Украинский вингер Виктор Цыганков попал в заявку на матч.