Капитан Жироны высказался о дебютном матче команды в Лиге чемпионов
Стуани дебютирует в турнире
37-летний форвард Жироны Кристиан Стуани в среду в матче против ПСЖ может дебютировать в Лиге чемпионов. Для команды это будет первая в истории игра в ЛЧ.
«Для меня честь быть капитаном команды в первом матче Жироны в Лиге чемпионов. Это многое значит, это мечта для нас всех. Хотел бы помочь Жироне голом или двумя в первом матче в ЛЧ».
«Это первая игра и для меня тоже, но надеюсь, что это не последняя Лига чемпионов для клуба. Рад, что у нас есть Мичел – лучший тренер для нашей команды, архитектор нашего успеха. Хотим вместе и дальше писать историю», – сказал Стуани.
Украинский вингер Виктор Цыганков попал в заявку на матч.
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