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  4. Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 20:15 |
2580
2

Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч Лиги чемпионов

17 сентября королевский клуб сыграет против Штутгарта

17 сентября 2024, 20:15 |
2580
2
Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Андрей Лунин

17 сентября состоится матч Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Штутгарт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Коллективы встретятся в столице Испании на стадионе Сантьяго Бернабеу. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Карло Анчелотти снова отдал место в воротах Тибо Куртуа.

Стартовый состав Реала на матч против Штутгарта:

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Реал Мадрид Штутгарт стартовые составы Лига чемпионов Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Bohum
Лунько, тобі фартить. Від гріха подальше.Курточка може поганьбиться,тобі це аж ніяк не треба.Ти найкращий,сиди.
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0
Saar
Нуби-писаки, запам ятайте, доки Куртуа здоровий і в Реалі, доти це дерево сидітиме на лаві запасних!
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-3
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