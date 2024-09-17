Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч Лиги чемпионов
17 сентября королевский клуб сыграет против Штутгарта
17 сентября состоится матч Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Штутгарт.
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Коллективы встретятся в столице Испании на стадионе Сантьяго Бернабеу. Время начала игры – 22:00 по Киеву.
Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Карло Анчелотти снова отдал место в воротах Тибо Куртуа.
Стартовый состав Реала на матч против Штутгарта:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 17, 2024
🆚 @VfB#UCL pic.twitter.com/4tncv2fzYn
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