Сыграет ли Лунин? Анчелотти назвал состав Реала на матч Лиги чемпионов

17 сентября состоится матч Лиги чемпионов 2024/25 между командами Реал Мадрид и Штутгарт.

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Коллективы встретятся в столице Испании на стадионе Сантьяго Бернабеу. Время начала игры – 22:00 по Киеву.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Карло Анчелотти снова отдал место в воротах Тибо Куртуа.

Стартовый состав Реала на матч против Штутгарта: