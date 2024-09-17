Лига чемпионов17 сентября 2024, 18:56 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:45
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Экс-игрок Болоньи: «Шахтер уже не тот, каким был когда-то»
Блерим Джемаили – о матче первого тура Лиги чемпионов
17 сентября 2024, 18:56 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:45
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Бывший игрок «Болоньи» Блерим Джемаили считает, что у итальянского клуба высокие шансы добиться положительного результата в матче первого тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (18 сентября, 19:45):
«Болонья» может конкурировать с «Шахтером», тем более, у себя дома. У «Болоньи» высокие шансы на победу из-за всего, что происходит в Украине.
«Шахтер» уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках. Это идеальный матч для того, чтобы попытаться начать это приключение правильно».
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Комментарии 3
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Это факт. Первые бразильцы были лучше подготовлены.
Може й не той, але ЛЧ це ще й досвід. А Болонья тут лузер. Тому Шахтар для мене фаворит
Мы вас закопаем итальяшки (если чутка повезёт)
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