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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 18:56 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:45
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3

Экс-игрок Болоньи: «Шахтер уже не тот, каким был когда-то»

Блерим Джемаили – о матче первого тура Лиги чемпионов

17 сентября 2024, 18:56 | Обновлено 17 сентября 2024, 19:45
702
3
Экс-игрок Болоньи: «Шахтер уже не тот, каким был когда-то»
Getty Images/Global Images Ukraine. Блерим Джемаили

Бывший игрок «Болоньи» Блерим Джемаили считает, что у итальянского клуба высокие шансы добиться положительного результата в матче первого тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (18 сентября, 19:45):

«Болонья» может конкурировать с «Шахтером», тем более, у себя дома. У «Болоньи» высокие шансы на победу из-за всего, что происходит в Украине.

«Шахтер» уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках. Это идеальный матч для того, чтобы попытаться начать это приключение правильно».

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Блерим Джемаили Болонья Шахтер Донецк Болонья - Шахтер Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: Tuttomercatoweb
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Комментарии 3
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Tower Bridge
Это факт. Первые бразильцы были лучше подготовлены.
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0
andre_lui
Може й не той, але ЛЧ це ще й досвід. А Болонья тут лузер. Тому Шахтар для мене фаворит
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-2
Дані Рохас
Мы вас закопаем итальяшки (если чутка повезёт)
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-3
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