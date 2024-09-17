Экс-игрок Болоньи: «Шахтер уже не тот, каким был когда-то»

Бывший игрок «Болоньи» Блерим Джемаили считает, что у итальянского клуба высокие шансы добиться положительного результата в матче первого тура Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (18 сентября, 19:45):

«Болонья» может конкурировать с «Шахтером», тем более, у себя дома. У «Болоньи» высокие шансы на победу из-за всего, что происходит в Украине.

«Шахтер» уже не тот, каким был когда-то, когда они всегда были опасны в еврокубках. Это идеальный матч для того, чтобы попытаться начать это приключение правильно».