Альваро МОРАТА: «Милан – Ливерпуль? Этот матч мог бы быть финалом ЛЧ»

Форвард «Милана» Альваро Мората поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (17 сентября, 22:00):

«После перехода в этот клуб я мечтал о таком матче. Этот матч вполне мог быть полуфиналом или финалом. Мы очень хотим проявить себя и заставить фанатов гордиться нами. Подобные игры входят в историю, мы с нетерпением ждем этот матч.

Насколько важно победить в субботу? Лига чемпионов – это Лига чемпионов, неважно, когда или как ты туда попадаешь. Это турнир, в котором соревнуются лучшие команды. Наша мотивация на самом высоком уровне».