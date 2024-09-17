Альваро МОРАТА: «Милан – Ливерпуль? Этот матч мог бы быть финалом ЛЧ»
Форвард «Милана» – о матче первого тура Лиги чемпионов
Форвард «Милана» Альваро Мората поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (17 сентября, 22:00):
«После перехода в этот клуб я мечтал о таком матче. Этот матч вполне мог быть полуфиналом или финалом. Мы очень хотим проявить себя и заставить фанатов гордиться нами. Подобные игры входят в историю, мы с нетерпением ждем этот матч.
Насколько важно победить в субботу? Лига чемпионов – это Лига чемпионов, неважно, когда или как ты туда попадаешь. Это турнир, в котором соревнуются лучшие команды. Наша мотивация на самом высоком уровне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца готовы продать уже зимой, если он не будет показывать лучшую игру
Рассматриваем неоднозначный трансфер «канониров»