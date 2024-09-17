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  4. Альваро МОРАТА: «Милан – Ливерпуль? Этот матч мог бы быть финалом ЛЧ»
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 18:41 |
255
0

Альваро МОРАТА: «Милан – Ливерпуль? Этот матч мог бы быть финалом ЛЧ»

Форвард «Милана» – о матче первого тура Лиги чемпионов

17 сентября 2024, 18:41 |
255
0
Альваро МОРАТА: «Милан – Ливерпуль? Этот матч мог бы быть финалом ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Форвард «Милана» Альваро Мората поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (17 сентября, 22:00):

«После перехода в этот клуб я мечтал о таком матче. Этот матч вполне мог быть полуфиналом или финалом. Мы очень хотим проявить себя и заставить фанатов гордиться нами. Подобные игры входят в историю, мы с нетерпением ждем этот матч.

Насколько важно победить в субботу? Лига чемпионов – это Лига чемпионов, неважно, когда или как ты туда попадаешь. Это турнир, в котором соревнуются лучшие команды. Наша мотивация на самом высоком уровне».

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Альваро Мората Милан Ливерпуль Милан - Ливерпуль Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: УЕФА
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