Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Итальянцы – мастера притворяться аутсайдерами»
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 18:16 |
127
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Итальянцы – мастера притворяться аутсайдерами»

Тренер «Манчестер Сити» – о матче против «Интера»

17 сентября 2024, 18:16 |
127
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Итальянцы – мастера притворяться аутсайдерами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Интера» (18 сентября, 22:00):

«Итальянцы – мастера притворяться аутсайдерами перед матчами. «Интер» может выиграть Лигу чемпионов, это великий клуб с сильным менталитетом. Они созданы для того, чтобы выигрывать каждый матч, выигрывать турниры.

Они много чего выиграли, это меняет менталитет игроков. У «Интера» отличная игра, высочайшее качество в построении атак с помощью Бастони, Ачерби, Павара и Чалханоглу. Сильные игроки в центре поля, прежде всего Барелла. Мхитарян тоже, но, прежде всего, Барелла.

У них типичный итальянский менталитет, они имеют страдать, когда нужно обороняться. Не знаю, будет ли играть Димарко, но каждый раз, когда они навешивают – у них в штрафной 4-5 игроков. Это команда без слабых мест. Невозможно выиграть Серию А и дойти до финала Лиги чемпионов, если у вас нет чего-то особенного».

По теме:
Тиаго МОТТА: «Должны относиться с уважением к ПСВ»
Лидер Ман Сити пригрозил забастовкой. «Нельзя играть 70-80 матчей в сезоне»
Олег ФЕДОРЧУК: «В Болонье Шахтер не победит»
Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Интер Милан Манчестер Сити - Интер Лига чемпионов
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Футбол | 16 сентября 2024, 19:35 0
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста

Эндрик женился на бразильской модели Габриэле

Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Бокс | 17 сентября 2024, 08:19 0
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют
Усик высказался о чувствах Фьюри, который лишился реванша за абсолют

Украинец – об отказе от пояса IBF

МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Футбол | 17.09.2024, 10:34
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Теннис | 17.09.2024, 13:55
Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
Футбол | 17.09.2024, 17:28
Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
Луческу назвал двух игроков Динамо, готовых играть в топ-лигах Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 2
Бокс
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
Не Кличко и Тайсон. Джошуа назвал боксера с самым сильным ударом в истории
16.09.2024, 07:13 2
Бокс
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 148
Футбол
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
15.09.2024, 19:44 32
Футзал
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 36
Футбол
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
16.09.2024, 14:16 17
Футбол
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
15.09.2024, 16:42
Футбол
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем