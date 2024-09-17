Жузеп ГВАРДИОЛА: «Итальянцы – мастера притворяться аутсайдерами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча первого тура Лиги чемпионов против «Интера» (18 сентября, 22:00):

«Итальянцы – мастера притворяться аутсайдерами перед матчами. «Интер» может выиграть Лигу чемпионов, это великий клуб с сильным менталитетом. Они созданы для того, чтобы выигрывать каждый матч, выигрывать турниры.

Они много чего выиграли, это меняет менталитет игроков. У «Интера» отличная игра, высочайшее качество в построении атак с помощью Бастони, Ачерби, Павара и Чалханоглу. Сильные игроки в центре поля, прежде всего Барелла. Мхитарян тоже, но, прежде всего, Барелла.

У них типичный итальянский менталитет, они имеют страдать, когда нужно обороняться. Не знаю, будет ли играть Димарко, но каждый раз, когда они навешивают – у них в штрафной 4-5 игроков. Это команда без слабых мест. Невозможно выиграть Серию А и дойти до финала Лиги чемпионов, если у вас нет чего-то особенного».