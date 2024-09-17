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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 18:12 | Обновлено 17 сентября 2024, 18:13
273
0

«Это плохая практика». Кривбасс – об отстранении основного игрока

Гагарин объяснил отстранение Стецькова

17 сентября 2024, 18:12 | Обновлено 17 сентября 2024, 18:13
273
0
«Это плохая практика». Кривбасс – об отстранении основного игрока
ФК Кривбасс. Тимур Стецьков

Вице-президент Кривбасса Артем Гагарин объяснил отстранение от основного состава защитника Тимура Стецькова, который отказывается продлить контракт.

Функционер согласен, что это не лучшая ситуация для клуба.

«К сожалению, такое случается в футболе, и не только в Кривбассе, но у всех ситуации разные. Это плохая практика, если это происходит систематически. Но хотел бы заметить, что у нас в клубе 30 футболистов, а такая ситуация случилась только с одним, может, проблема не в клубе? Я понимаю, что обычно футбольное сообщество становится на сторону футболистов, но думаю, что здесь надо учитывать все нюансы и детали».

«Как сейчас Юрий Николаевич может рассчитывать на игрока, который мыслями явно не в нашем клубе? Между ними был личный разговор, после которого и было принято окончательное решение. В 2022 году Вернидуб поверил в Стецькова в самом начале его пребывания в Кривбассе, когда Тимур только начал восстанавливаться после тяжелой травмы колена и сделал из него за полгода основного игрока бронзового призера УПЛ».

«Помните, как перед зимней паузой многие видели в Стецькове кандидата в национальную сборную? У меня простой вопрос, а где эти разговоры? Я считаю, что игрок не справился с этим давлением, а ближайшее окружение и всякие консультанты только усиливали это давление, что негативно влияло на самого Тимура. Но Юрий Николаевич верил и продолжал доверять и поддерживать игрока», – сказал Гагарин.

Контракт игрока истекает летом 2025 года.

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Тимур Стецьков Кривбасс Кривой Рог Артем Гагарин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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