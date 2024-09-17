Олег ФЕДОРЧУК: «В Болонье Шахтер не победит»

18 сентября футболисты «Шахтера» проведут первый матч группового раунда Лиги чемпионов – с итальянским ФК «Болонья».

Известный тренер, а ныне авторитетный эксперт Олег Федорчук эксклюзивно для Sport.ua рассказал кому отдает предпочтение в завтрашнем противостоянии:

«Считаю, что «Болонья» и «Шахтер» еще только выходят из того кризисного состояния, в котором оказались на старте сезона. Как по мне, если бы «горожане» играли в том составе и с тем рулевым, что в прошлом чемпионате в Серии А, то «горнякам» было бы несладко. Но Тьяго Мотта уже возглавляет прославленный «Ювентус», а целая группа исполнителей была выгодно продана в другие клубы.

Потому неудивительно, что с новым подбором игроков у «Болоньи» еще далеко не все получается, хотя она по-прежнему придерживается схемы 4-2-3-1, активна на флангах, часто пользуется кроссами. Однако не сыгранность еще препятствует материализовать в забитые голы то преимущество, которое «горожане» имеют в каждом поединке. Конечно, нужно время и для взаимопонимания футболистов с новым тренерским штабом.

У «Шахтера» в УПЛ также случаются провалы. Последний матч с «Карпатами» не должен вводить в заблуждение, львовяне своим безрассудством помогли «горнякам» легко взять верх. В Болонье будет совсем другая игра и убежден, что хозяева не будут наблюдателями, когда дончане в невысоком темпе будут комбинировать. К тому же, после потери в первых четырех турах сразу 9 очков «Болонья» захочет сделать ставку именно на еврокубковую кампанию поэтому настроенность будет максимальной. Будут поддерживать хозяев и многочисленные болельщики.

Вот почему я склоняюсь к тому, что завтра будет зафиксирована ничья и это, считаю, будет приемлемым результатом для «горняков».

Ранее мы сообщали, что спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 против итальянской «Болоньи».