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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 16:16 | Обновлено 17 сентября 2024, 16:17
801
0

С точностью до процента. Срна назвал шансы Шахтера на победу в 1-м туре ЛЧ

Спортивный директор «горняков» считает «Болонью» сильным соперником

17 сентября 2024, 16:16 | Обновлено 17 сентября 2024, 16:17
801
0
С точностью до процента. Срна назвал шансы Шахтера на победу в 1-м туре ЛЧ
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 против итальянской «Болоньи»:

«Я всегда был влюблен в Серию А. «Болонья» сильна, хотя на данный момент сезона не достигла выдающихся результатов – немного похожа на нас с двумя поражениями в 5 матчах. Однако «россоблу» дебютируют в Лиге чемпионов. У нас будет 50% шанс на победу. Нас не волнует, что «Болонья» неудачно начала чемпионат, матч с нами для нее исторический».

Матч «Болонья» – «Шахтер» состоится 18 сентября в 19:45 по киевскому времени.

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Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер Дарио Срна
Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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