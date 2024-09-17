С точностью до процента. Срна назвал шансы Шахтера на победу в 1-м туре ЛЧ

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 против итальянской «Болоньи»:

«Я всегда был влюблен в Серию А. «Болонья» сильна, хотя на данный момент сезона не достигла выдающихся результатов – немного похожа на нас с двумя поражениями в 5 матчах. Однако «россоблу» дебютируют в Лиге чемпионов. У нас будет 50% шанс на победу. Нас не волнует, что «Болонья» неудачно начала чемпионат, матч с нами для нее исторический».

Матч «Болонья» – «Шахтер» состоится 18 сентября в 19:45 по киевскому времени.