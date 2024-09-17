Лига чемпионов17 сентября 2024, 16:59 |
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Тренер Баварии: «Мы мечтаем о финале Лиги чемпионов в Мюнхене»
Венсан Компани – о старте в новом сезоне Лиги чемпионов
17 сентября 2024, 16:59 |
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани накануне матча первого тура Лиги чемпионов против «Динамо» Загреб (17 сентября, 22:00) заявил, что его команда нацелена выйти в финал турнира, который пройдет 31 мая на домашнем стадионе клуба в Мюнхене:
«Мы мечтаем о финале в следующем году в Мюнхене. Наши болельщики могут мечтать. Для меня главное, чтобы мы продемонстрировали это на поле.
Нас ждет тяжелая игра, поэтому важно сыграть хорошо и победить. Нам нужна полная концентрация с первой до последней минуты».
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