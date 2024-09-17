Тренер Баварии: «Мы мечтаем о финале Лиги чемпионов в Мюнхене»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани накануне матча первого тура Лиги чемпионов против «Динамо» Загреб (17 сентября, 22:00) заявил, что его команда нацелена выйти в финал турнира, который пройдет 31 мая на домашнем стадионе клуба в Мюнхене:

«Мы мечтаем о финале в следующем году в Мюнхене. Наши болельщики могут мечтать. Для меня главное, чтобы мы продемонстрировали это на поле.

Нас ждет тяжелая игра, поэтому важно сыграть хорошо и победить. Нам нужна полная концентрация с первой до последней минуты».