Перенес операцию. Хавбек Милана пропустит четыре месяца

«Милан» официально сообщил о том, что полузащитник команды Исмаэль Беннасер перенес операцию на икре, которую он травмировал в матче за сборную Алжира. Операция была проведена в Финляндии врачом Лассе Лампайненом.

По прогнозам врачей, восстановление Беннасера займет примерно четыре месяца. Это значит, что Беннасер вернется в игру лишь после нового года.

Изначально прогнозировалось, что восстановление 26-летнего алжирца займет три месяца. В нынешнем сезоне Беннасер провел лишь один матч за «Милан» в Серии А.