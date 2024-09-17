Италия17 сентября 2024, 16:47 |
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Перенес операцию. Хавбек Милана пропустит четыре месяца
Исмаэль Беннасер не сыграет до конца года
17 сентября 2024, 16:47 |
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«Милан» официально сообщил о том, что полузащитник команды Исмаэль Беннасер перенес операцию на икре, которую он травмировал в матче за сборную Алжира. Операция была проведена в Финляндии врачом Лассе Лампайненом.
По прогнозам врачей, восстановление Беннасера займет примерно четыре месяца. Это значит, что Беннасер вернется в игру лишь после нового года.
Изначально прогнозировалось, что восстановление 26-летнего алжирца займет три месяца. В нынешнем сезоне Беннасер провел лишь один матч за «Милан» в Серии А.
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