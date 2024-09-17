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Лига чемпионов
17 сентября 2024, 16:50 |
484
0

Форвард Болоньи: «Неожиданно вышли в ЛЧ. Хотим огорчить Шахтер»

Орсолини оценил предстоящий матч

17 сентября 2024, 16:50 |
484
0
Форвард Болоньи: «Неожиданно вышли в ЛЧ. Хотим огорчить Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Орсолини

Форвард «Болоньи» Риккардо Орсолини перед дебютным для клуба матчем в Лиге чемпионов против «Шахтера» признал, что в команде не ожидали прорыва в главный еврокубковый турнир.

«Это невероятно для нашего клуба, который неожиданно оказался в Лиге чемпионов. Несколько лет назад клуб поставил цель выйти в еврокубки, но постепенно, а мы пропустили все турниры и сразу оказались в ЛЧ. И гордимся этим».

«Не имеет значения, что будет на поле, это все равно уже триумф для «Болоньи». Но мы хотим доказать, что не просто так сюда вышли, хотим огорчить больших ребят. Надеюсь, фаны нам помогут в матче с «Шахтером», - сказал Орсолини.

Матч состоится 18 сентября, начало в 19:45.

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Риккардо Орсолини Болонья Шахтер Донецк Лига чемпионов Болонья - Шахтер
Иван Зинченко Источник: УЕФА
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