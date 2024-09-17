Болонья дебютирует в ЛЧ. Тренер надеется на позитив в матче с Шахтером

Наставник «Болоньи» Винченцо Итальяно надеется, что его команда в дебютном в своей истории истории матче Лиги чемпионов сумеет справиться с «Шахтером».

«Уверен, когда ребята впервые услышат гимн Лиги чемпионов, то найдут в себе дополнительную передачу, чтобы выполнить установку. Мы хорошо подготовились к «Шахтеру», а понимание того, что мы играем в ЛЧ, должно нам помочь».

«У нас в группе все сильные команды, «Шахтер» очень хорошо организован и нам нужно быть смелыми, чтобы показать на поле то, что мы приготовили».

«У нас в команде великолепная атмосфера, и я надеюсь, что болельщики добавят нам силы, а мы сделаем все, чтобы их порадовать», – сказал Итальяно.

Матч состоится 18 сентября, начало в 19:45.