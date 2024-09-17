Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший вратарь сборной Украины рассказал, сколько лет будет играть Куртуа
Испания
17 сентября 2024, 15:24 | Обновлено 17 сентября 2024, 15:38
1172
2

Бывший вратарь сборной Украины рассказал, сколько лет будет играть Куртуа

Юрий Вирт прогнозирует бельгийцу 3-5 лет игры на хорошем уровне

17 сентября 2024, 15:24 | Обновлено 17 сентября 2024, 15:38
1172
2
Бывший вратарь сборной Украины рассказал, сколько лет будет играть Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт высказался относительно возможной продолжительности карьеры 32-летнего бельгийского голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа:

«Это хороший возраст для вратаря. Вы же помните, во сколько заканчивал играть Буффон? Поэтому и Куртуа может рассчитывать, что 3-4-5 лет будет играть на хорошем уровне. Но здесь еще вопрос, как будет со здоровьем? В прошлом сезоне он получил тяжелую травму и выбыл почти на всю кампанию, лечился. От этого многое зависит».

Ранее Юрий Вирт оценил перспективы Андрея Лунина в «Реале».

По теме:
Реал летом планирует подписать 3 суперзвезд АПЛ. Известно, кого именно
Ман Сити и Реал хотят приобрести суперзвезду из Германии. Цена – £120 млн
В Испании предположили старт Реала против Штутгарта. Лунин на своем месте
Юрий Вирт Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу назвал 3 украинцев из Шахтера, которые готовы играть в топ-лигах
Футбол | 17 сентября 2024, 14:59 3
Луческу назвал 3 украинцев из Шахтера, которые готовы играть в топ-лигах
Луческу назвал 3 украинцев из Шахтера, которые готовы играть в топ-лигах

Бывший тренер «Шахтера» выделил Бондаренко, Судакова и Матвиенко

Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Футбол | 16 сентября 2024, 18:11 21
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»
Виктор ВАЦКО: «Динамо купило Герреро, а он не играет. Это просто смешно»

Эксперт удивлен, что форвард не вышел на поле

Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Теннис | 17.09.2024, 13:55
Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Ястремская в статусе лидера посева проиграла первый матч в Хуахине
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Футбол | 16.09.2024, 21:10
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Футбол | 17.09.2024, 10:34
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
МАРКЕВИЧ: «Суркис помешал вернуть Гусина. Его забрали люди с автоматами»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Boodya
А колишній воротар збірної України звідки знає?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
17.09.2024, 07:33 34
Футбол
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
16.09.2024, 03:26 1
Футбол
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
16.09.2024, 00:16 2
Бокс
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
Шахматная Олимпиада. Пономарев принес Украине победу над Черногорией
16.09.2024, 23:23 1
Другие виды
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 2
Футбол
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
16.09.2024, 19:35
Футбол
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
15.09.2024, 19:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем