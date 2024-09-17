Бывший вратарь сборной Украины рассказал, сколько лет будет играть Куртуа
Юрий Вирт прогнозирует бельгийцу 3-5 лет игры на хорошем уровне
Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт высказался относительно возможной продолжительности карьеры 32-летнего бельгийского голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа:
«Это хороший возраст для вратаря. Вы же помните, во сколько заканчивал играть Буффон? Поэтому и Куртуа может рассчитывать, что 3-4-5 лет будет играть на хорошем уровне. Но здесь еще вопрос, как будет со здоровьем? В прошлом сезоне он получил тяжелую травму и выбыл почти на всю кампанию, лечился. От этого многое зависит».
Ранее Юрий Вирт оценил перспективы Андрея Лунина в «Реале».
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