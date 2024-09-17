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Италия
17 сентября 2024, 15:01 |
362
0

Экс-тренер Милана может возглавить Рому

Стефано Пиоли может стать новым тренером Артема Довбика

17 сентября 2024, 15:01 |
362
0
Экс-тренер Милана может возглавить Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Неудачный старт сезона поставил под сомнение будущее Даниэле Де Росси на посту главного тренера «Ромы». По информации итальянских СМИ, если Де Росси не удастся оперативно исправить ситуацию, то он будет уволен.

На замену нынешнему наставнику «джаллоросси» рассматривается бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли. При этом, 58-летний специалист остается на контракте с «Миланом» до лета 2025 года, поэтому, прежде чем возглавить римский клуб, ему придется расторгнуть соглашение с «россонери».

Ранее сообщалось о том, что Пиоли ведет переговоры с «Аль-Насром».

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Стефано Пиоли Рома Рим Даниэле Де Росси отставка
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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