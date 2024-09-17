Экс-форвард МЮ и сборной Франции перейдет в греческий клуб

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Антони Марсьяль продолжит карьеру в Греции. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто.

По его информации, Марсьяль достиг устной договоренности с афинским АЕКом. 28-летний форвард перейдет на правах свободного агента, его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в конце июня.

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Марсьяль вел переговоры с целым рядом клубов, среди которых – «Комо», «Фламенго» и несколько клубов АПЛ. Из-за травмы и операции на поле Марсьяль не появлялся с декабря прошлого года.