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Бразилия
06 сентября 2024, 14:07 | Обновлено 06 сентября 2024, 14:23
272
0

Бывший нападающий МЮ и сборной Франции может продолжить карьеру в Бразилии

С Антони Марсьялем контактировали представители «Фламенго»

06 сентября 2024, 14:07 | Обновлено 06 сентября 2024, 14:23
272
0
Бывший нападающий МЮ и сборной Франции может продолжить карьеру в Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Представители бразильского «Фламенго» контактировали с французским нападающим Антони Марсьялем, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист на данный момент рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры после ухода из «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/24 Антони Марсьяль провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, но сейчас он доступен бесплатно как свободный агент.

Ранее Антони Марсьялем якобы интересовался итальянский «Комо».

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Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Фламенго трансферы чемпионат Бразилии по футболу свободный агент Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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