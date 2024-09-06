Бывший нападающий МЮ и сборной Франции может продолжить карьеру в Бразилии

Представители бразильского «Фламенго» контактировали с французским нападающим Антони Марсьялем, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист на данный момент рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры после ухода из «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2023/24 Антони Марсьяль провел 19 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, но сейчас он доступен бесплатно как свободный агент.

Ранее Антони Марсьялем якобы интересовался итальянский «Комо».