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  4. Сергей ЯЩЕНКО: «В Италии у Шахтера не должно быть проблем»
Лига чемпионов
17 сентября 2024, 12:34 |
572
0

Сергей ЯЩЕНКО: «В Италии у Шахтера не должно быть проблем»

Бывший игрок «горняков» оптимистично оценивает шансы украинского клуба в ЛЧ

17 сентября 2024, 12:34 |
572
0
Сергей ЯЩЕНКО: «В Италии у Шахтера не должно быть проблем»
ФК Шахтер Донецк

18 сентября футболисты «Шахтера» проведут стартовый матч группового этапа Лиги чемпионов – с итальянской «Болоньей».

Бывший игрок «Шахтера» Сергей Ященко сделал прогноз на это противостояние:

- В стратегическом аспекте очень хорошо, что «горняки» перед экзаменом в Италии сокрушили в 6 туре УПЛ «Карпаты», воспользовавшись тактическими просчетами соперника. Эта победа придаст уверенности «Шахтеру», особенно в атаке.

Конечно, «Болонья» в отличие от «Карпат» возьмет на вооружение более прагматичный футбол и у дончан не будет такого оперативного пространства для поиска кратчайшего пути к воротам, как с львовянами. Думаю, что «горнякам» должно пригодиться и то, что «Болонья» неудачно выступает в Серии А, находясь среди аутсайдеров. Это также негативно скажется на действиях «горожан» завтра, хотя в их составе хватает именитых футболистов, которые могут сплотиться. Тем более, при поддержке родных стен. И все же, больший международный опыт, сбалансированный состав, когда в строю все ведущие исполнители должны помочь «Шахтеру» взять верх с преимуществом в два мяча, – сказал Ященко.

Поединок «Болонья» – «Шахтер» начнется 18 сентября в 19.45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, который в прошлом длительное время провел в Украине, работая с «Шахтером» и «Динамо», оценил шансы «горняков» в Лиге чемпионов.

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Сергей Ященко инсайд Болонья Шахтер Донецк Мирча Луческу Лига чемпионов Болонья - Шахтер
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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