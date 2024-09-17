Известно, когда олимпийская чемпионка вернется в Тур после рождения дочери

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по теннису Белинда Бенчич планирует вернуться на корт спустя полгода после рождения первого ребенка.

«Было ясно, что я вернусь после родов. Мне 27, я чувствую себя хорошо, у меня впереди еще несколько хороших лет в туре. Я очень довольна тем, как идут дела.

Целью по-прежнему является Кубок Билли Джин Кинг в ноябре. Играть в теннис – это как ездить на велосипеде, ты не забываешь, как это делается. Но мне еще нужно привести себя в форму. Кроме того, я все еще кормлю грудью. Приходится принимать это во внимание. Мартин адаптирует мой фитнес-план соответствующим образом. Мое тело чувствует себя хорошо», – сказала Бенчич.

Кубок Билли Джин Кинг пройдет в Малаге с 13 по 20 ноября.

Отметим, что Белинда родила дочь 23 апреля 2024 года. Девочку назвали Беллой. Отец ребенка – тренер швейцарки по физподготовке Мартин Хромкович.