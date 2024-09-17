Проиграл в 4-й раз подряд. Урсу прекратил борьбу в квалификации в Ченду

Украинский теннисист Вадим Урсу (№305 АТР) начал выступления в квалификации турнира в Ченду (Китай).

В первом раунде, то есть — в полуфинале отбора, украинцу противостоял аргентинец Федерико Гомес (№174 АТР). Встреча завершилась победой представителя Аргентины в двух сетах.

АТР Ченду. Квалификация. Полуфинал

Вадим Урсу (Украина) – Федерико Гомес (Аргентина, 6) – 3:6, 3:6

Для 27-летнего Урсу поражение от Гомеса стало четвертым кряду. Ранее он проиграл на челленджере АТР в Чжанцзягане и Шанхае, а также в Гуанчжоу.