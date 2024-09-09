Фиаско лидера. Урсу быстро завершил выступления на челленджере в Китае

Украинский теннисист Вадим Урсу (№299 АТР), который является первой ракеткой украинского мужского тенниса, начал выступления на челленджере ATP в Гуанчжоу (Китай).В первом раунде соревнований 27-летнему украинцу противостоял Марк Полманс (№202 АТР) из Австралии, который в итоге одердал победу в двух сетах.

АТР челленджер Гуанчжоу. Первый раунд

Вадим Урсу (Украина) – Марк Полманс (Австралия) – 5:7, 1:6

Это была первая в история очная встреча теннисистов. Она продолжалась 1 час 37 минут.

Ранее сообщалось, что Вадим Урсу дебютировал в топ-300 мирового рейтинга.