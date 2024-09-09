Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Фиаско лидера. Урсу быстро завершил выступления на челленджере в Китае
ITF
09 сентября 2024, 16:17 |
94
0

Фиаско лидера. Урсу быстро завершил выступления на челленджере в Китае

Украинец не справился с Полмансом из Австралии

09 сентября 2024, 16:17 |
94
0
Фиаско лидера. Урсу быстро завершил выступления на челленджере в Китае
Twitter. Вадим Урсу

Украинский теннисист Вадим Урсу (№299 АТР), который является первой ракеткой украинского мужского тенниса, начал выступления на челленджере ATP в Гуанчжоу (Китай).В первом раунде соревнований 27-летнему украинцу противостоял Марк Полманс (№202 АТР) из Австралии, который в итоге одердал победу в двух сетах.

АТР челленджер Гуанчжоу. Первый раунд

Вадим Урсу (Украина) – Марк Полманс (Австралия) – 5:7, 1:6

Это была первая в история очная встреча теннисистов. Она продолжалась 1 час 37 минут.

Ранее сообщалось, что Вадим Урсу дебютировал в топ-300 мирового рейтинга.

По теме:
Рейтинг ATP. Вадим Урсу дебютировал в топ-300
Урсу проиграл четвертому сеяному на челленджере в Китае
Капитан сборной Украины о матче Свитолиной и Калининой: «Берем попкорн»
Вадим Урсу Марк Полманс
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
Футбол | 08 сентября 2024, 23:00 28
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»
КОСЫРИН: «Достаточно было посмотреть на Мудрика, который лузгал семечки»

Бывший нападающий сборной Украины прокомментировал поражение от Албании

Стародубцева одолела нейтралку и вышла в основу турнира WTA 250 в Тунисе
Теннис | 09 сентября 2024, 00:19 3
Стародубцева одолела нейтралку и вышла в основу турнира WTA 250 в Тунисе
Стародубцева одолела нейтралку и вышла в основу турнира WTA 250 в Тунисе

Юлия в трех сетах переиграла Алену Фалей в финале квалификации соревнований в Монастире

Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Футбол | 09.09.2024, 05:19
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Новый рекорд. Роналду впервые огорчил Шотландию и вошел в мировую историю
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Футбол | 09.09.2024, 14:56
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Тень Мариуполя. Лимиты ФИФА не помешали Черноморцу стать фармом Шахтера?
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Футбол | 08.09.2024, 18:50
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
08.09.2024, 09:40 198
Футбол
Стала известна победительница US Open 2024
Стала известна победительница US Open 2024
08.09.2024, 01:15 16
Теннис
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
Украина – Албания – 1:2. Фиаско в Праге. Видео голов и обзор матча
07.09.2024, 23:45 41
Футбол
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
Первый тренер братьев Кличко назвал отличия Виталия от Владимира
09.09.2024, 06:21 5
Бокс
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
Второй Шлем за сезон. Определен победитель US Open 2024 у мужчин
08.09.2024, 23:35 10
Теннис
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
Милевский назвал главную проблему сборной Украины после матча с Албанией
08.09.2024, 07:01 7
Футбол
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
Ребров разнес оборону сборной Украины после фиаско в матче с Албанией
08.09.2024, 07:21 31
Футбол
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
«Будем откровенны». Экс-игрок сборной поведал, что нужно делать с Ребровым
09.09.2024, 08:57 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем