Фиаско лидера. Урсу быстро завершил выступления на челленджере в Китае
Украинец не справился с Полмансом из Австралии
Украинский теннисист Вадим Урсу (№299 АТР), который является первой ракеткой украинского мужского тенниса, начал выступления на челленджере ATP в Гуанчжоу (Китай).В первом раунде соревнований 27-летнему украинцу противостоял Марк Полманс (№202 АТР) из Австралии, который в итоге одердал победу в двух сетах.
АТР челленджер Гуанчжоу. Первый раунд
Вадим Урсу (Украина) – Марк Полманс (Австралия) – 5:7, 1:6
Это была первая в история очная встреча теннисистов. Она продолжалась 1 час 37 минут.
Ранее сообщалось, что Вадим Урсу дебютировал в топ-300 мирового рейтинга.
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