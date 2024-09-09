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  4. Рейтинг ATP. Вадим Урсу дебютировал в топ-300
ATP
09 сентября 2024, 12:44 |
154
0

Рейтинг ATP. Вадим Урсу дебютировал в топ-300

Тэйлор Фритц вернулся в топ-10

09 сентября 2024, 12:44 |
154
0
Рейтинг ATP. Вадим Урсу дебютировал в топ-300
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Две прошлые недели мужчины провели на Открытом чемпионате США по теннису.

Победитель турнира Янник Синнер еще больше укрепился на первой строчке мирового рейтинга. Теперь он на 4105 очков опережает ближайшего преследователя, которым после американского мейджора внезапно стал немец Александр Зверев.

Новак Джокович после раннего вылета опустился на четвертую позицию. Финалист US Open Тейлор Фритц вернулся в топ-10.

Топ-10 рейтинга ATP

Первая ракетка Украины Вадим Урсу обновил личный рекорд, поднявшись в третью сотню лучших теннисистов мира. Также положительные изменения зафиксированы у Ильи Марченко, Виталия Сачко, Александра Овчаренко, Эрика Ваншельбойма и Алексея Крутых. Вячеслав Белинский, Юрий Джавакян и Владислав Орлов потеряли позиции.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Янник Синнер также лидирует с огромным отрывом, Зверев и здесь поднялся на второе место. Фритц ворвался в первую пятерку, Новак Джокович выпал из восьмерки лучших.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Тейлор Фритц
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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