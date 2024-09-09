Рейтинг ATP. Вадим Урсу дебютировал в топ-300

Две прошлые недели мужчины провели на Открытом чемпионате США по теннису.

Победитель турнира Янник Синнер еще больше укрепился на первой строчке мирового рейтинга. Теперь он на 4105 очков опережает ближайшего преследователя, которым после американского мейджора внезапно стал немец Александр Зверев.

Новак Джокович после раннего вылета опустился на четвертую позицию. Финалист US Open Тейлор Фритц вернулся в топ-10.

Топ-10 рейтинга ATP

Первая ракетка Украины Вадим Урсу обновил личный рекорд, поднявшись в третью сотню лучших теннисистов мира. Также положительные изменения зафиксированы у Ильи Марченко, Виталия Сачко, Александра Овчаренко, Эрика Ваншельбойма и Алексея Крутых. Вячеслав Белинский, Юрий Джавакян и Владислав Орлов потеряли позиции.

Десять лучших украинцев в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Янник Синнер также лидирует с огромным отрывом, Зверев и здесь поднялся на второе место. Фритц ворвался в первую пятерку, Новак Джокович выпал из восьмерки лучших.

Чемпионская гонка ATP