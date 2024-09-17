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  4. Все из-за серьги? Известна причина конфликта Роналду и тен Хага
Англия
17 сентября 2024, 11:55 |
500
1

Все из-за серьги? Известна причина конфликта Роналду и тен Хага

Португалец не согласился снять украшение на одной из тренировок «Манчестер Юнайтед»

17 сентября 2024, 11:55 |
500
1
Все из-за серьги? Известна причина конфликта Роналду и тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский нападающий Криштиану Роналду и главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг имели конфликт из-за серьги игрока, сообщает издание Manchester Evening News.

По информации источника, на одной из тренировок команды голландец попросил легендарного футболиста снять свое украшение, на что получил отказ.

Интересно, что позже Роналду все же снял серьгу и даже выбросил ее в куст, но это уже произошло после того, как тен Хаг попросил разобраться с проблемой своего помощника.

В итоге под руководством Эрика Криштиану Роналду поиграл всего полгода, после чего покинул «МЮ» и отправился в «Аль-Наср», за который выступает до сих пор.

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Криштиану Роналду Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу тренировка
Дмитро Вербинський Источник: Manchester Evening News
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Комментарии 1
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Gargantua81
ели правда, то это очередное свидетельство, что Тен Хаг просто тупой солдафон.
но это не отменяет, что Роналду в МЮ был лишним
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