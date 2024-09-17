Ман Сити и Реал хотят приобрести суперзвезду из Германии. Цена – £120 млн

21-летний немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может покинуть клуб следующим летом.

По информации английского портала The Mirror, футболист не может договориться с мюнхенцами об условиях нового контракта. Представители футболиста требуют новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а «Бавария» не готова столько платить.

Звездного немецкого футболиста готовы переманить ряд именитых клубов. Игроком заинтересовались «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Бавария» открыта к продаже игрока за 120 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что к Мусиале проявляет интерес «Барселона».