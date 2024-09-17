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Германия
17 сентября 2024, 11:16 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:51
1274
1

Ман Сити и Реал хотят приобрести суперзвезду из Германии. Цена – £120 млн

Джамал Мусиала может покинуть мюнхенский клуб

17 сентября 2024, 11:16 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:51
1274
1
Ман Сити и Реал хотят приобрести суперзвезду из Германии. Цена – £120 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

21-летний немецкий полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала может покинуть клуб следующим летом.

По информации английского портала The Mirror, футболист не может договориться с мюнхенцами об условиях нового контракта. Представители футболиста требуют новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю, а «Бавария» не готова столько платить.

Звездного немецкого футболиста готовы переманить ряд именитых клубов. Игроком заинтересовались «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». «Бавария» открыта к продаже игрока за 120 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что к Мусиале проявляет интерес «Барселона».

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Джамал Мусиала трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Манчестер Сити трансферы Реал Мадрид Бавария
Дмитро Олійник Источник: The Mirror
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Комментарии 1
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Gargantua81
я думал тут про Виртца.
хотя Виртц тоже скорее всего вместе с Хаби Алонсо уйдет в Реал... а Реал не лопнет от таких аппетитов?
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