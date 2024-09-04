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Испания
04 сентября 2024, 12:26 | Обновлено 04 сентября 2024, 13:27
562
0

Не Киммих. Барселона нацелилась на молодую суперзвезду Баварии

Джамал Мусиала может продолжить карьеру в Ла Лиге

04 сентября 2024, 12:26 | Обновлено 04 сентября 2024, 13:27
562
0
Не Киммих. Барселона нацелилась на молодую суперзвезду Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джамал Мусиала

Каталонская «Барселона» нацелилась на немецкого атакующего полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» сосредоточатся на трансфере 21-летнего футболиста в следующее летнее трансферное окно.

Его контракт с «Баварией» действует до завершения сезона 2025/26, так что летом 2025 года, если соглашение не будет продлено, «Барселона» будет иметь хорошие шансы на успех в переговорах.

В прошлой кампании Джамал Мусиала провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Жоэлем Матипом.

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Джамал Мусиала Бавария Барселона трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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