Не Киммих. Барселона нацелилась на молодую суперзвезду Баварии
Джамал Мусиала может продолжить карьеру в Ла Лиге
Каталонская «Барселона» нацелилась на немецкого атакующего полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «сине-гранатовые» сосредоточатся на трансфере 21-летнего футболиста в следующее летнее трансферное окно.
Его контракт с «Баварией» действует до завершения сезона 2025/26, так что летом 2025 года, если соглашение не будет продлено, «Барселона» будет иметь хорошие шансы на успех в переговорах.
В прошлой кампании Джамал Мусиала провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Жоэлем Матипом.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тейлор Фритц одолел Александра Зверева в четырех сетах
Первую позицию в рейтинге занимает бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон