Не Киммих. Барселона нацелилась на молодую суперзвезду Баварии

Каталонская «Барселона» нацелилась на немецкого атакующего полузащитника мюнхенской «Баварии» Джамала Мусиалу, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «сине-гранатовые» сосредоточатся на трансфере 21-летнего футболиста в следующее летнее трансферное окно.

Его контракт с «Баварией» действует до завершения сезона 2025/26, так что летом 2025 года, если соглашение не будет продлено, «Барселона» будет иметь хорошие шансы на успех в переговорах.

В прошлой кампании Джамал Мусиала провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 12 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 130 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Жоэлем Матипом.