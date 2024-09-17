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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:41
1620
0

Хацкевич рассказал, как Гусин вступал в дискуссии с обладателем ЗМ

Экс-тренер «Динамо» вспомнил дискуссию Гусина и Блохина

17 сентября 2024, 11:31 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:41
1620
0
Хацкевич рассказал, как Гусин вступал в дискуссии с обладателем ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Бывший тренер «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как в свое время именитый полузащитник Андрей Гусин вступал в дискуссию с обладателем Золотого мяча Олегом Блохиным.

«Мы с Андреем вместе работали в то время. Он возглавлял Динамо-2, я был в молодежке, а Олег Владимирович Блохин руководил первой командой Динамо. Каждую неделю после туров мы встречались и обсуждали футбол. Андрей уже отстаивал свое видение футбола.

Были достаточно интересные моменты, когда на тот момент уже Андрей Леонидович вступил с Олегом Владимировичем в дискуссию. Если Блохин – это больше old school, то Гусин пытался играть современно, системно, со структурой. Андрей тогда четко понимал, что он хочет от команды и как она должна действовать на футбольном поле», – сказал Хацкевич.

Ранее Хацкевич рассказал о пагубном пристрастии легенды Гусина.

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Александр Хацкевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Гусин Олег Блохин
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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