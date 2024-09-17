Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мы все понимаем...» Экс-вратарь сборной оценил перспективы Лунина в Реале
Испания
17 сентября 2024, 10:27 |
196
0

«Мы все понимаем...» Экс-вратарь сборной оценил перспективы Лунина в Реале

Юрий Вирт считает, что правильность продления контракта определит время.

17 сентября 2024, 10:27 |
196
0
«Мы все понимаем...» Экс-вратарь сборной оценил перспективы Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт оценил перспективы украинского голкипера Андрея Лунина после продления контракта с мадридским «Реалом»:

«Время покажет, правильно или нет. Мы все понимаем, что Андрей хочет играть и надеется, что сможет убедить Карло Анчелотти, чтобы получить больше игрового времени и не только в кубковых матчах.

Я думаю, что не хотелось Андрею менять место, ехать в АПЛ, все же он прикипел к мадридскому «Реалу», ведь это команда номер один, можем сказать, в мире. Наверное, Лунина там все устраивает, кроме игрового времени. Но думаю, что у него есть вера в свои силы и он сможет доказать, что достоин сейчас получать больше времени, а в будущем стать первым номером в «Реале». Но только время рассудит».

По теме:
Коуч киперов сборной Украины отреагировал на новый контракт Лунина с Реалом
Тренер вратарей сборной Украины оценил перспективы Куртуа в Реале
«Не нам судить...» Эксперт высказался о новом контракте Лунина с Реалом
Юрий Вирт Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Футбол | 17 сентября 2024, 07:33 23
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда

Украинца готовы продать уже зимой, если он не будет показывать лучшую игру

Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Футбол | 16 сентября 2024, 18:18 140
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер

Ситуацию пришлось решать Андрею Ярмоленко

Реал Мадрид – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2024, 06:44
Реал Мадрид – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид – Штутгарт. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Футбол | 16.09.2024, 21:10
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Мудрик будет играть в Серии А? Челси рассматривает его обмен на мегазвезду
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Футбол | 17.09.2024, 09:25
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Реброва заставляли вызвать игрока в сборную. Известен ответ тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 6
Футбол
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
15.09.2024, 20:21
Футбол
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
16.09.2024, 14:16 17
Футбол
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 16
Бокс
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
Не Зидан, Роналдиньо и Анри. Назван лучший футболист 2000-х годов
16.09.2024, 01:13
Футбол
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
16.09.2024, 07:44
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Азербайджана
16.09.2024, 08:05
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем