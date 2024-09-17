«Мы все понимаем...» Экс-вратарь сборной оценил перспективы Лунина в Реале

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт оценил перспективы украинского голкипера Андрея Лунина после продления контракта с мадридским «Реалом»:

«Время покажет, правильно или нет. Мы все понимаем, что Андрей хочет играть и надеется, что сможет убедить Карло Анчелотти, чтобы получить больше игрового времени и не только в кубковых матчах.

Я думаю, что не хотелось Андрею менять место, ехать в АПЛ, все же он прикипел к мадридскому «Реалу», ведь это команда номер один, можем сказать, в мире. Наверное, Лунина там все устраивает, кроме игрового времени. Но думаю, что у него есть вера в свои силы и он сможет доказать, что достоин сейчас получать больше времени, а в будущем стать первым номером в «Реале». Но только время рассудит».