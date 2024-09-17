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  4. «Не нам судить...» Эксперт высказался о новом контракте Лунина с Реалом
Испания
17 сентября 2024, 09:41 |
655
1

«Не нам судить...» Эксперт высказался о новом контракте Лунина с Реалом

Игорь Шуховцев считает решение украинца правильным

17 сентября 2024, 09:41 |
655
1
«Не нам судить...» Эксперт высказался о новом контракте Лунина с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Известный экс-воротарь Игорь Шуховцев высказался относительно нового контракта украинского голкипера Андрей Лунина с мадридским «Реалом»:

«Не нам судить, ведь это решение Андрея. Человек, который в таком возрасте достиг такого, что у нас очень мало футболистов вообще не достигают... Нам нельзя судить, верно или нет он поступил. Если он принял для себя такое решение – бороться за место в основе в лучшем клубе мира, то значит это его решение, значит, оно правильное. Это моя личная точка зрения.

Оптимальный вариант продолжения карьеры для Лунина? Трудный вопрос, ведь, если бы он перешел, например, в «Челси», «Ман Сити», «Милан», неважно куда, то неизвестно, как бы его приняла команда, болельщики и т.д. Потому что то, что происходит на таком уровне – это очень тяжело психологически. Нашим ребятам в этом аспекте очень тяжело. Вот посмотрите, сколько украинских легионеров играет в топ-клубах и как это все нелегко. Возможно, у него пошел бы толчок и он бы улучшал свой голкиперский уровень? Но он находится в «Реале», куда еще можно стремиться? Вопрос в том, что он уже на вершине мира. Куда дальше? Это для меня трудный вопрос».

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Игорь Шуховцев Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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potemkin78
да сколько ж у нас экспертов расплодилось. 
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