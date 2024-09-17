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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 08:54 | Обновлено 17 сентября 2024, 09:05
54
0

Капитан Руха: «В Полтаве играли на ужасном поле»

Денис Пидгурский оценил ничью львовян против «Ворсклы»

17 сентября 2024, 08:54 | Обновлено 17 сентября 2024, 09:05
54
0
Капитан Руха: «В Полтаве играли на ужасном поле»
ФК Рух Львов. Денис Пидгурский

В 6-м туре УПЛ футболисты «Ворсклы» дома сыграли вничью с «Рухом» – 0:0.

Капитан львовян Денис Пидгурский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему соперники не порадовали болельщиков результативными действиями:

– Мы ехали в Полтаву только за победой. Поэтому настрой был максимальным. Однако получалось далеко не все. В первом тайме не хватало динамики и хозяевам удавалось выходить из-под прессинга. Видимо, сказалось то, что во время сентябрьской паузы в УПЛ «Рух» тренировался не в полном составе и подошел к матчу с «Ворсклой» с неодинаковым состоянием готовности.

Даже когда в конце первого тайма полтавчане оказались в меньшинстве это нам каких-то дивидендов не принесло. Хозяева большими силами отошли к своим владениям и пробить эту «стену» не удавалось, потому что возникли проблемы с последним пасом. К тому же, пришлось играть на ужасном газоне, а при таких условиях отбиваться легче, поэтому мы остались недовольны ничейным результатом, - рассказал Пидгурский.

Сейчас «Рух» занимает в УПЛ шестое место, набрав десять очков.

Ранее форвард львовского «Руха» Игорь Краснопир вспомнил свои первые шаги во взрослом футболе, которые он делал в составе киевской «Оболони».

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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