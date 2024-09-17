Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Там играют монстры? Краснопир рассказал о первых шагах во взрослом футболе
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 06:57 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:14
160
0

Там играют монстры? Краснопир рассказал о первых шагах во взрослом футболе

Форвард Руха начинал играть в профессиональный футбол в составе Оболони

17 сентября 2024, 06:57 | Обновлено 17 сентября 2024, 07:14
160
0
Там играют монстры? Краснопир рассказал о первых шагах во взрослом футболе
ФК Рух. Игорь Краснопир

Форвард львовского «Руха» Игорь Краснопир вспомнил свои первые шаги во взрослом футболе, которые он делал в составе киевской «Оболони»:

«Когда я начал играть в профессиональный футбол уже в Первой лиге, я думал, что там играют какие-то люди, отличающиеся от обычных людей, что-то они умеют такое, что невозможно.

А потом вышел, помню, в своей дебютной игре против ЛНЗ, мы тогда сыграли 0:0 в Черкассах, это был 1-й тур. Честно сказать, я тогда вышел на поле, это был дебют, я очень переживал, очень нервничал. Действительно, для меня это такой исторический момент, можно сказать, в карьере.

Я понял после той игры, что спокойно можно играть, здесь никакие монстры не играют – люди обычные, ошибающиеся, с которыми можно спокойно конкурировать и выигрывать. Это переломный момент, когда понял, что могу играть. Только больше подталкивало то, что я хочу улучшиться, стать лучше, а не играть на этом уровне.

Когда я пришел в Оболонь, профессиональную команду, очень отличались скорости принятия решений на поле, физическая подготовка. У меня были такие моменты, что у меня проявлялись моменты детского футбола в поле».

По теме:
ВИДЕО. Как Пушич пробивал пенальти голкиперу Шахтера Фесюну
ЧИЖЕВСКИЙ: «Очень сложная игра была. Нашли силы и дожали эту команду»
НАЗАРЕНКО: «Бабенко сказал, что он носит рояль, а мы что-то придумываем»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Игорь Краснопир Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
Футбол | 17 сентября 2024, 02:41 3
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале
100 хвилин АПЛ! Следите за новостями из Англии в новом Telegram-канале

Получайте быстрее всех новости из самой топовой лиги на свой телефон в Телеграме!

Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров
Футбол | 16 сентября 2024, 07:55 7
Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров
Осечка Ливерпуля. Как выглядит таблица АПЛ после четырех сыгранных туров

Манчестер Сити с 12 очками из 12 возможных лидирует в чемпионате Англии

Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Футбол | 16.09.2024, 14:16
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Бокс | 16.09.2024, 07:44
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Милан – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2024, 06:24
Милан – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Милан – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
Болезненный удар. Сборная Украины с крупным счетом проиграла Аргентине
15.09.2024, 19:44 32
Футзал
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
ВЕРНИДУБ: «Не хочу оскорблять Левый Берег, и нашу команду, но...»
15.09.2024, 21:10 4
Футбол
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
15.09.2024, 10:47
Бокс
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 2
Футбол
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 6
Футбол
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
Известна сумма призовых Дорощука за 2-е место в финале Бриллиантовой лиги
15.09.2024, 00:12 2
Другие виды
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
16.09.2024, 03:26 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем