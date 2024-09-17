Там играют монстры? Краснопир рассказал о первых шагах во взрослом футболе

Форвард львовского «Руха» Игорь Краснопир вспомнил свои первые шаги во взрослом футболе, которые он делал в составе киевской «Оболони»:

«Когда я начал играть в профессиональный футбол уже в Первой лиге, я думал, что там играют какие-то люди, отличающиеся от обычных людей, что-то они умеют такое, что невозможно.

А потом вышел, помню, в своей дебютной игре против ЛНЗ, мы тогда сыграли 0:0 в Черкассах, это был 1-й тур. Честно сказать, я тогда вышел на поле, это был дебют, я очень переживал, очень нервничал. Действительно, для меня это такой исторический момент, можно сказать, в карьере.

Я понял после той игры, что спокойно можно играть, здесь никакие монстры не играют – люди обычные, ошибающиеся, с которыми можно спокойно конкурировать и выигрывать. Это переломный момент, когда понял, что могу играть. Только больше подталкивало то, что я хочу улучшиться, стать лучше, а не играть на этом уровне.

Когда я пришел в Оболонь, профессиональную команду, очень отличались скорости принятия решений на поле, физическая подготовка. У меня были такие моменты, что у меня проявлялись моменты детского футбола в поле».