WTA17 сентября 2024, 10:12 | Обновлено 17 сентября 2024, 10:29
1399
2
Матч Ястремской на турнире в Таиланде прерван
Даяна встречается с Маи Хонтама
17 сентября 2024, 10:12 | Обновлено 17 сентября 2024, 10:29
1399
2
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) начала выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).
В первом раунде украинка, имея первый номер посева, вышла на корт против японки Маи Хонтамы (№130 WTA).
Девушки отыграли 7 геймов в первом сете и их встреча была прервана из-за дождя. Текущий счет – 4:3 в пользу Хонтамы.
В третьем гейме Ястремская отдала свою подачу, но в шестом взяла гейм на мячах японки. А перед остановкой игры Даяна вновь не смогла удержать гейм на своей подаче.
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Недолуга .
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