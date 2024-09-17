Матч Ястремской на турнире в Таиланде прерван

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) начала выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В первом раунде украинка, имея первый номер посева, вышла на корт против японки Маи Хонтамы (№130 WTA).

Девушки отыграли 7 геймов в первом сете и их встреча была прервана из-за дождя. Текущий счет – 4:3 в пользу Хонтамы.

В третьем гейме Ястремская отдала свою подачу, но в шестом взяла гейм на мячах японки. А перед остановкой игры Даяна вновь не смогла удержать гейм на своей подаче.