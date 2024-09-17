Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Матч Ястремской на турнире в Таиланде прерван
WTA
17 сентября 2024, 10:12 | Обновлено 17 сентября 2024, 10:29
1399
2

Матч Ястремской на турнире в Таиланде прерван

Даяна встречается с Маи Хонтама

17 сентября 2024, 10:12 | Обновлено 17 сентября 2024, 10:29
1399
2
Матч Ястремской на турнире в Таиланде прерван
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) начала выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

В первом раунде украинка, имея первый номер посева, вышла на корт против японки Маи Хонтамы (№130 WTA).

Девушки отыграли 7 геймов в первом сете и их встреча была прервана из-за дождя. Текущий счет – 4:3 в пользу Хонтамы.

В третьем гейме Ястремская отдала свою подачу, но в шестом взяла гейм на мячах японки. А перед остановкой игры Даяна вновь не смогла удержать гейм на своей подаче.

По теме:
Даяна Ястремская – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Ястремская потренировалась с ребенком, который гордо носит флаг рф
Рейтинг WTA. Костюк и Свитолина сохранили позиции
Маи Хонтама Даяна Ястремская
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына
Теннис | 17 сентября 2024, 01:54 2
ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына
ФОТО. Экс-вторая ракетка мира родила сына

Анетт Контавейт стала мамой

Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Футбол | 17 сентября 2024, 07:33 26
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда

Украинца готовы продать уже зимой, если он не будет показывать лучшую игру

Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Футбол | 16.09.2024, 18:18
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Футбол | 17.09.2024, 06:23
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Турнирная таблица. Лидеры – Полесье и Александрия. Динамо идет без потерь
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Футбол | 16.09.2024, 14:16
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
П р о с ы р а т ь 130 номеру, это что-то!"!!!
Ответить
0
Vlad Holl
Недолуга .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
Известно, почему так долго не засчитывали гол Довбика
15.09.2024, 16:42
Футбол
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
15.09.2024, 19:04
Футбол
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
Виталий Кличко рассказал, из-за чего его брат проиграл Джошуа в 2017 году
17.09.2024, 07:14 16
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
15.09.2024, 14:18 20
Футбол
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
Звездный новичок Реала женился в 18 лет. Жена старше футболиста
16.09.2024, 19:35
Футбол
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
15.09.2024, 20:21
Футбол
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 7
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
Майк ТАЙСОН: «Сейчас мне тяжело ходить»
16.09.2024, 19:01 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем