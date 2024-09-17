Слот рассказал, с каким чувством Ливерпуль подходит к матчу с Миланом в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал, с какм настроем его команда подходит к поединку 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против «Милана».

«Мы очень уважаем «Милан». Это очень качественная команда. Мы ее не боимся, но уважаем футболистов соперника. Они показали, что находятся в отличной форме, обыграв «Венецию» со счетом 4:0 в эти выходные. Но страх – это точно не то слово, которое стоит использовать. Мы просто уважаем оппонента», – ппризнался Слот.

Матч «Милан» – «Ливерпуль» состоится во вторник, 17 сентября, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Арне Слоту с «Ливерпулем» покорилось уникальное достижение.