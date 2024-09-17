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Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 05:00 | Обновлено 17 сентября 2024, 05:31
99
0

НАЗАРЕНКО: «Бабенко сказал, что он носит рояль, а мы что-то придумываем»

Полузащитник «Полесья» поделился впечатлениями после победы над «Вересом»

17 сентября 2024, 05:00 | Обновлено 17 сентября 2024, 05:31
99
0
НАЗАРЕНКО: «Бабенко сказал, что он носит рояль, а мы что-то придумываем»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Полузащитник команды Полесье Александр Назаренко поделился впечатлениями после нелегкой победы над Вересом (2:1) в 6-м туре УПЛ.

– Ты был признан лучшим игроком августа в УПЛ, теперь ты нацелился на звание лучшего игрока уже в сентябре, правда?

– Это мотивация, я работаю. Большое спасибо команде, как говорил Руслан Бабенко, что он носит рояль, а мы уже что-то придумываем. Это все шутки, прежде всего я очень благодарен команде, партнерам, тренерскому штабу, болельщикам.

– 6 голов и 3 ассиста – лучший старт чемпионата в твоей карьере, вспомни?

– Конечно. Лучше не было, это самый лучший старт, но нельзя останавливаться. Надо ставить перед собой самые высокие задачи.

– Старт этого поединка не удался, ты можешь сказать почему?

– Почему не удался? Мы играли против качественной команды, с «Вересом» очень тяжело играть, потому что есть много борьбы. Этот первый гол, который мы пропустили… Кросс, борьба… Футболист «Верес» победил в этой борьбе, забил гол – молодец, но это для нас было ударом по голове, чтобы мы немного проснулись. Потом у нас появились моменты, а в перерыве тренер сказал, что нужно поправить. Думаю, во втором тайме мы проделали все то, о чем нас просил тренер.

– Показалось, что «Верес» был очень заведенным?

– Да, вам не показалось. На поле это очень чувствовалось и сегодня было очень тяжело против них играть.

– Еще отмечу, что матч получился очень травматичным: Чоботенко, в конце Смоляков.

- Это доказательство того, что игра была боевой. Было очень много борьбы, наши ребята молодцы. Сегодня поболит, а завтра уже не будет.

– На второй тайм команда вышла заряженной, раскроете причину этого?

– Конечно, мы проигрывали и нам хотелось перевернуть игру, тем более что мы играли дома. Хотелось, чтобы сегодня наши болельщики порадовались за команду, за футболистов, поэтому у нас не было другого выбора, кроме того, как выходить и выигрывать.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Назаренко (футбол) Полесье - Верес Руслан Бабенко
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
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