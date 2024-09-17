Игра покажет. Шищенко рассказал, какой футбол хочет привить команде Оболонь

Наставник «Оболони» Сергей Шищенко рассказал, какой футбол хочет привить команде:

«Мы можем планировать все, что угодно, но игра уже будет вносить коррективы, к которым нужно быть готовым. Потому какой футбол будет – ни один тренер, пожалуй, не скажет, потому что каждая игра – все по-разному.

Будет ли у нас возможность играть в такой футбол с Шахтером или Динамо? Будет ли соперник нам где-нибудь позволять играть в той манере игры, которую мы хотим видеть?

Мне тоже нравится комбинационный, атакующий футбол, но только игра покажет, в какой футбол мы будем играть. Самое главное – чтобы мы не меняли свои принципы игры и были очень сбалансированы в атаке, в обороне, в переходах. Поэтому это очень важно в комплексе».