Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игра покажет. Шищенко рассказал, какой футбол хочет привить команде Оболонь
Украина. Премьер лига
17 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 17 сентября 2024, 05:09
53
0

Игра покажет. Шищенко рассказал, какой футбол хочет привить команде Оболонь

Коуч столичного клуба считает, что в каждой игре все происходит по-разному

17 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 17 сентября 2024, 05:09
53
0
Игра покажет. Шищенко рассказал, какой футбол хочет привить команде Оболонь
УПЛ-ТБ. Сергей Шищенко

Наставник «Оболони» Сергей Шищенко рассказал, какой футбол хочет привить команде:

«Мы можем планировать все, что угодно, но игра уже будет вносить коррективы, к которым нужно быть готовым. Потому какой футбол будет – ни один тренер, пожалуй, не скажет, потому что каждая игра – все по-разному.

Будет ли у нас возможность играть в такой футбол с Шахтером или Динамо? Будет ли соперник нам где-нибудь позволять играть в той манере игры, которую мы хотим видеть?

Мне тоже нравится комбинационный, атакующий футбол, но только игра покажет, в какой футбол мы будем играть. Самое главное – чтобы мы не меняли свои принципы игры и были очень сбалансированы в атаке, в обороне, в переходах. Поэтому это очень важно в комплексе».

По теме:
ЧИЖЕВСКИЙ: «Очень сложная игра была. Нашли силы и дожали эту команду»
НАЗАРЕНКО: «Бабенко сказал, что он носит рояль, а мы что-то придумываем»
Имад АШУР: «Эту игру не просто так называют полесским дерби»
Сергей Шищенко чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стартовала Лига чемпионов Азии: без Роналду. Как сыграли Аль-Наср, Аль-Айн?
Футбол | 17 сентября 2024, 02:24 1
Стартовала Лига чемпионов Азии: без Роналду. Как сыграли Аль-Наср, Аль-Айн?
Стартовала Лига чемпионов Азии: без Роналду. Как сыграли Аль-Наср, Аль-Айн?

Криштиану из-за болезни не приехал в Ирак на игру с ФК Аль-Шорта

Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Футбол | 16 сентября 2024, 14:16 14
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его
Динамо купило одного из игроков в обход Шовковского. Тренер не хотел его

Себальос успел дебютировать за киевский клуб

ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль
Футбол | 16.09.2024, 21:32
ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль
ФОТО. В клубе УПЛ раскритиковали судейство и обратились к Монзуль
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
Бокс | 16.09.2024, 08:43
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Бокс | 16.09.2024, 07:44
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Аисты летали. Усик сообщил, какой боксер нанес ему самый сильный апперкот
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
15.09.2024, 10:47
Бокс
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
Ларри Холмс назвал современного боксера, который бы победил Майка Тайсона 
16.09.2024, 00:10
Бокс
Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик
Дюбуа назвал известного боксера, который был лучше, чем Майк Тайсон и Усик
15.09.2024, 07:33 1
Бокс
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
15.09.2024, 14:18 20
Футбол
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
Конфликт в сборной Украины. Мудрик и Шапаренко не поделили 10-й номер
16.09.2024, 18:18 136
Футбол
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 6
Футбол
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем