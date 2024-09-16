Шищенко рассказал о своей главной задаче во главе «Оболони»

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился тем, как прошло его первое общение с президентом клуба Александром Слободяном.

«Мы общались о футболе и истории «Оболони». Александр Вячеславович [Слободян] рассказывал о событиях, происходивших в клубе раньше. Я знал президента клуба только заочно, но сейчас познакомился поближе. Он оказался чрезвычайно приятным человеком, хорошо понимающим футбол, искренне интересующимся им и буквально живущим им. Мне очень понравилась эта встреча и наш разговор.

Что касается конкретных целей, которых нужно добиться, мы этого не обсуждали. Все мы понимаем, что первоочередной задачей является исправление текущей ситуации, и это нужно сделать как можно быстрее. Очевидно, что сейчас нам нужно подняться и выйти из ситуации, в которой мы оказались», – признался Шищенко.

«Оболонь» в таблице УПЛ занимает последнее, 16-е, место, имея в активе 2 очка. В 6-м туре сезона «пивовары» на своем поле сыграли вничью 0:0 с «Александрией».