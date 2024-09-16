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  4. Шищенко рассказал о своей главной задаче во главе «Оболони»
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 02:50 |
58
0

Шищенко рассказал о своей главной задаче во главе «Оболони»

Новый наставник киевлян – о целях

16 сентября 2024, 02:50 |
58
0
Шищенко рассказал о своей главной задаче во главе «Оболони»
ФК Оболонь Киев. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко поделился тем, как прошло его первое общение с президентом клуба Александром Слободяном.

«Мы общались о футболе и истории «Оболони». Александр Вячеславович [Слободян] рассказывал о событиях, происходивших в клубе раньше. Я знал президента клуба только заочно, но сейчас познакомился поближе. Он оказался чрезвычайно приятным человеком, хорошо понимающим футбол, искренне интересующимся им и буквально живущим им. Мне очень понравилась эта встреча и наш разговор.

Что касается конкретных целей, которых нужно добиться, мы этого не обсуждали. Все мы понимаем, что первоочередной задачей является исправление текущей ситуации, и это нужно сделать как можно быстрее. Очевидно, что сейчас нам нужно подняться и выйти из ситуации, в которой мы оказались», – признался Шищенко.

«Оболонь» в таблице УПЛ занимает последнее, 16-е, место, имея в активе 2 очка. В 6-м туре сезона «пивовары» на своем поле сыграли вничью 0:0 с «Александрией».

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Сергей Шищенко Александр Слободян Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов Источник: ТаТоТаке
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