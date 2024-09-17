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  4. ВИДЕО. Игрок Динамо отметился результативным действием в чемпионате Испании
Испания
17 сентября 2024, 01:35 |
386
0

ВИДЕО. Игрок Динамо отметился результативным действием в чемпионате Испании

Георгий Цитаишвили помог Гранаде сыграть вничью в матче против Эльче (2:2)

17 сентября 2024, 01:35 |
386
0
ВИДЕО. Игрок Динамо отметился результативным действием в чемпионате Испании
ФК Гранада. Георгий Цитаишвили

15 сентября состоялся матч 5-го тура Сегунды (второй по силе дивизион Испании) между командами Эльче и Гранада. Игра завершилась со счетом 2:2.

23-летний грузинский вингер Георгий Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе гостей и был заменен на 78-й минуте.

На 57-й Цитаишвили отдал ассист на Лоика Уильямса, точно навесив со штрафного. Для Георгия это первое результативное действие в 6 поединках за Гранаду.

Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо. Он проведет сезон 2024/25 в Сегунде, а после должен вернуться к киевлянам.

После 5 сыгранных туров в Сегунде Гранада занимает 16-е место в таблице. У команды 5 очков.

ВИДЕО. Игрок Динамо отметился результативным действием в чемпионате Испании

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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