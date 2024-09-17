ВИДЕО. Игрок Динамо отметился результативным действием в чемпионате Испании
Георгий Цитаишвили помог Гранаде сыграть вничью в матче против Эльче (2:2)
15 сентября состоялся матч 5-го тура Сегунды (второй по силе дивизион Испании) между командами Эльче и Гранада. Игра завершилась со счетом 2:2.
23-летний грузинский вингер Георгий Цитаишвили вышел на поле в стартовом составе гостей и был заменен на 78-й минуте.
На 57-й Цитаишвили отдал ассист на Лоика Уильямса, точно навесив со штрафного. Для Георгия это первое результативное действие в 6 поединках за Гранаду.
Контракт Цитаишвили принадлежит киевскому Динамо. Он проведет сезон 2024/25 в Сегунде, а после должен вернуться к киевлянам.
После 5 сыгранных туров в Сегунде Гранада занимает 16-е место в таблице. У команды 5 очков.
ВИДЕО. Игрок Динамо отметился результативным действием в чемпионате Испании
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