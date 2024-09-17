Пропустили, а затем забили трижды. Райо одержал волевую победу над Осасуной

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» (3:1).

Счет для гостей открыл на 27-й минуте Рауль Гарсия де Аро.

Хозяева поля забили три мяча во втором тайме. Отличились Абдул Мумин, Андрей Рациу, Унаи Лопес.

Обе команды имеют по 7 очков и делят 6–11 места в турнирной таблице.

22 сентября команда Иньиго Переса дома будет играть с «Атлетико», а «Осасуна» днем ранее встретится с «Лас-Пальмасом».

Ла Лига. 5-й тур, 16 сентября

Райо Вальекано – Осасуна – 3:1

Голы: Абдул Мумин, 50, Андрей Рациу, 66, Унаи Лопес, 90+5 – Рауль Гарсия де Аро, 27

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