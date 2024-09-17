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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
16.09.2024 22:00 – FT 3 : 1
Осасуна
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 17 сентября 2024, 01:02
23
0

Пропустили, а затем забили трижды. Райо одержал волевую победу над Осасуной

Обе команды имеют по 7 очков и делят 6–11 места в турнирной таблице

17 сентября 2024, 00:55 | Обновлено 17 сентября 2024, 01:02
23
0
Пропустили, а затем забили трижды. Райо одержал волевую победу над Осасуной
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» обыграл «Осасуну» (3:1).

Счет для гостей открыл на 27-й минуте Рауль Гарсия де Аро.

Хозяева поля забили три мяча во втором тайме. Отличились Абдул Мумин, Андрей Рациу, Унаи Лопес.

Обе команды имеют по 7 очков и делят 6–11 места в турнирной таблице.

22 сентября команда Иньиго Переса дома будет играть с «Атлетико», а «Осасуна» днем ранее встретится с «Лас-Пальмасом».

Ла Лига. 5-й тур, 16 сентября

Райо Вальекано – Осасуна – 3:1

Голы: Абдул Мумин, 50, Андрей Рациу, 66, Унаи Лопес, 90+5 – Рауль Гарсия де Аро, 27

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Лопес (Райо Вальекано).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Рациу (Райо Вальекано).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Абдул Мумин (Райо Вальекано).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Гарсия (Осасуна).
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Райо Вальекано Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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