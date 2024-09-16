Легенда Реала посоветовал Пересу, какого игрока надо купить. Это звезда АПЛ

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Гути рассказал, какого футболиста в будущем стоит купить Флорентино Пересу. Гути посоветовал подписать Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

«Я бы подписал Холанда, надеюсь, он станет следующим трансфером от Флорентино Переса», – сказал Гути.

Ранее сообщалось, что Холанд заинтересован в переезде в Мадрид.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже девять голов.