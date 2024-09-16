Легенда Реала посоветовал Пересу, какого игрока надо купить. Это звезда АПЛ
Гути считает, что «Реалу» стоит купить Эрлинга Холанда
Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Гути рассказал, какого футболиста в будущем стоит купить Флорентино Пересу. Гути посоветовал подписать Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
«Я бы подписал Холанда, надеюсь, он станет следующим трансфером от Флорентино Переса», – сказал Гути.
Ранее сообщалось, что Холанд заинтересован в переезде в Мадрид.
Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже девять голов.
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