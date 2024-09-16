Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Реала посоветовал Пересу, какого игрока надо купить. Это звезда АПЛ
Англия
16 сентября 2024, 23:13 |
738
0

Легенда Реала посоветовал Пересу, какого игрока надо купить. Это звезда АПЛ

Гути считает, что «Реалу» стоит купить Эрлинга Холанда

16 сентября 2024, 23:13 |
738
0
Легенда Реала посоветовал Пересу, какого игрока надо купить. Это звезда АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Гути рассказал, какого футболиста в будущем стоит купить Флорентино Пересу. Гути посоветовал подписать Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

«Я бы подписал Холанда, надеюсь, он станет следующим трансфером от Флорентино Переса», – сказал Гути.

Ранее сообщалось, что Холанд заинтересован в переезде в Мадрид.

Холанд провел в прошлом сезоне за «горожан» во всех турнирах 45 матчей, забил 35 голов и отдал 6 результативных передач. В сезоне АПЛ 2024/25 на счету норвежца уже девять голов.

По теме:
Челси принял жесткое решение относительно будущего Мудрика. Это не аренда
НАЧО: «Я заранее знал, что покину Реал»
«Четыре сухих матча». Анчелотти отметил игру Куртуа
Реал Мадрид Манчестер Сити Ла Лига трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Гути Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк победно стартовала в Сеуле, обыграв соперницу из Нидерландов
Теннис | 16 сентября 2024, 14:08 8
Костюк победно стартовала в Сеуле, обыграв соперницу из Нидерландов
Костюк победно стартовала в Сеуле, обыграв соперницу из Нидерландов

Марта справилась с Аранчей Рус в двух сетах

ВИДЕО. Как Пушич изучает украинские матерные слова на пресс-конференции
Футбол | 16 сентября 2024, 20:55 0
ВИДЕО. Как Пушич изучает украинские матерные слова на пресс-конференции
ВИДЕО. Как Пушич изучает украинские матерные слова на пресс-конференции

Сначала коуч Шахтера использовал острое слово на английском языке

Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
Футбол | 16.09.2024, 00:59
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
Пизилли рассказал, как в Роме отреагировали на долгожданный гол Довбика
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Бокс | 16.09.2024, 00:16
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Не Мухаммед Али. Фрэнк Уоррен назвал лучшего боксера в истории
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Футбол | 16.09.2024, 03:26
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Неймар рассказал бразильцам Реала всю правду об игре вместе с Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
У кого 9.4? Стала известна оценка Цыганкова за матч Жирона – Барселона
15.09.2024, 20:21
Футбол
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
Василий КОБИН: «Некоторые игроки уже начали искать себе другую команду»
15.09.2024, 02:20 4
Футбол
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
Стали известны оценки Довбика и Малиновского в матче Ромы против Дженоа
15.09.2024, 16:16 2
Футбол
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
Холанд – все. Кейн побил рекорд норвежца в Бундеслиге
15.09.2024, 09:50 6
Футбол
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
Пихаленок назвал виновных в поражениях Украины от Албании и Чехии
15.09.2024, 13:28 2
Футбол
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
«Я готов...» Джошуа признался, за кого будет болеть в реванше Усик – Фьюри
16.09.2024, 08:43 1
Бокс
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
ВИДЕО. Игрок Жироны забил в ворота Барселоны и вошел в историю Ла Лиги
15.09.2024, 19:04
Футбол
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
Сауль Альварес – Эдгар Берланга. Нокдаун в 3-м раунде. Видеообзор боя
15.09.2024, 10:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем