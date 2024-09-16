Даяна Ястремская – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Хуахине
17 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине, Таиланд.
В первом раунде 1-я сеяная украинка сразится против японки Маи Хонтамы (№130 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Хартоно – Утидзима. Ориентировочное время начала поединка – 08:30 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница поединка сразится против Ланланы Тараруди из Таиланда (№184 WTA).
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