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  4. Даяна Ястремская – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 сентября 2024, 23:07 |
24
0

Даяна Ястремская – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Хуахине

16 сентября 2024, 23:07 |
24
0
Даяна Ястремская – Маи Хонтама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

17 сентября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№35 WTA) начнет выступления на хардовом турнире WTA 250 в Хуахине, Таиланд.

В первом раунде 1-я сеяная украинка сразится против японки Маи Хонтамы (№130 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте после матча Хартоно – Утидзима. Ориентировочное время начала поединка – 08:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница поединка сразится против Ланланы Тараруди из Таиланда (№184 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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