Борьба за УПЛ? Стало известно, какие задачи поставлены перед Виртом в Ниве

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер перволиговой «Нивы» (Тернополь) Юрий Вирт провел первое занятие с новыми подопечными.

В тренерском штабе еще остается вакантной должность специалиста, который будет отвечать за подготовку вратарей.

По информации нашего источника клубное руководство «Нивы» поставило перед Виртом и его помощниками задачу финишировать после первого этапа в главном квартете группы «А», что позволит продолжить борьбу за повышение в классе.

Сейчас «Нива» занимает седьмое место, набрав четыре очка.

Ранее мы сообщали, что бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт официально возглавил тернопольскую «Ниву», которая играет в Первой лиге.