Борьба за УПЛ? Стало известно, какие задачи поставлены перед Виртом в Ниве
Новый тренер провел первую тренировку с подопечными
Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер перволиговой «Нивы» (Тернополь) Юрий Вирт провел первое занятие с новыми подопечными.
В тренерском штабе еще остается вакантной должность специалиста, который будет отвечать за подготовку вратарей.
По информации нашего источника клубное руководство «Нивы» поставило перед Виртом и его помощниками задачу финишировать после первого этапа в главном квартете группы «А», что позволит продолжить борьбу за повышение в классе.
Сейчас «Нива» занимает седьмое место, набрав четыре очка.
Ранее мы сообщали, что бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт официально возглавил тернопольскую «Ниву», которая играет в Первой лиге.
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