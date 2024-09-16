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  4. Борьба за УПЛ? Стало известно, какие задачи поставлены перед Виртом в Ниве
Украина. Первая лига
16 сентября 2024, 22:54 |
463
0

Борьба за УПЛ? Стало известно, какие задачи поставлены перед Виртом в Ниве

Новый тренер провел первую тренировку с подопечными 

16 сентября 2024, 22:54 |
463
0
Борьба за УПЛ? Стало известно, какие задачи поставлены перед Виртом в Ниве
Юрий Вирт

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер перволиговой «Нивы» (Тернополь) Юрий Вирт провел первое занятие с новыми подопечными.

В тренерском штабе еще остается вакантной должность специалиста, который будет отвечать за подготовку вратарей.

По информации нашего источника клубное руководство «Нивы» поставило перед Виртом и его помощниками задачу финишировать после первого этапа в главном квартете группы «А», что позволит продолжить борьбу за повышение в классе.

Сейчас «Нива» занимает седьмое место, набрав четыре очка.

Ранее мы сообщали, что бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт официально возглавил тернопольскую «Ниву», которая играет в Первой лиге.

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Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Нива Тернополь инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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