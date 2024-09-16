ВИДЕО. Промах столетия. В Чемпионшипе футболист не забил в пустые ворота
Эбу Адамс совершил невероятную ошибку в матче Дерби Каунти с Кардифф Сити
Невероятный промах случился в матче Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.
Дерби Каунти вел в счете против Кардифф Сити (1:0), и в компенсированное время гости почти всей командой пошли на подачу с углового.
Хозяева поля вынесли мяч вперед, и 28-летний хавбек Эбу Адамс совершил быстрый рывок от ворот до ворот.
Футболист Дерби выиграл борьбу у голкипера соперников, и ему оставалось забить мяч в абсолютно пустые ворота.
Смотрите видео, что произошло дальше.
ВИДЕО. Промах столетия. В Чемпионшипе футболист не забил в пустые ворота
An EXTRAORDINARY miss!#EFL | #SkyBetChampionship pic.twitter.com/LdWCE0JjN1— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) September 14, 2024
События матча
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