Невероятный промах случился в матче Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.

Дерби Каунти вел в счете против Кардифф Сити (1:0), и в компенсированное время гости почти всей командой пошли на подачу с углового.

Хозяева поля вынесли мяч вперед, и 28-летний хавбек Эбу Адамс совершил быстрый рывок от ворот до ворот.

Футболист Дерби выиграл борьбу у голкипера соперников, и ему оставалось забить мяч в абсолютно пустые ворота.

Смотрите видео, что произошло дальше.

ВИДЕО. Промах столетия. В Чемпионшипе футболист не забил в пустые ворота