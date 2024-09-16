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Чемпионшип Англия
Дерби Каунти
14.09.2024 17:00 – FT 1 : 0
Кардифф Сити
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Англия
16 сентября 2024, 22:41 | Обновлено 16 сентября 2024, 23:00
1083
0

ВИДЕО. Промах столетия. В Чемпионшипе футболист не забил в пустые ворота

Эбу Адамс совершил невероятную ошибку в матче Дерби Каунти с Кардифф Сити

16 сентября 2024, 22:41 | Обновлено 16 сентября 2024, 23:00
1083
0
ВИДЕО. Промах столетия. В Чемпионшипе футболист не забил в пустые ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Эбу Адамс в шоке

Невероятный промах случился в матче Чемпионшипа, второго дивизиона чемпионата Англии.

Дерби Каунти вел в счете против Кардифф Сити (1:0), и в компенсированное время гости почти всей командой пошли на подачу с углового.

Хозяева поля вынесли мяч вперед, и 28-летний хавбек Эбу Адамс совершил быстрый рывок от ворот до ворот.

Футболист Дерби выиграл борьбу у голкипера соперников, и ему оставалось забить мяч в абсолютно пустые ворота.

Смотрите видео, что произошло дальше.

ВИДЕО. Промах столетия. В Чемпионшипе футболист не забил в пустые ворота

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Кензо Гаудмейн (Дерби Каунти).
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Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Дерби Каунти Кардифф Сити курьезы видео голов и обзор выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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