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  4. Главой Ассоциации футбола Днепропетровщины станет брат гендиректора АТБ
Украина. Премьер лига
16 сентября 2024, 22:06 |
342
1

Главой Ассоциации футбола Днепропетровщины станет брат гендиректора АТБ

УАФ запланировала кадровые изменения в регионах

16 сентября 2024, 22:06 |
342
1
Главой Ассоциации футбола Днепропетровщины станет брат гендиректора АТБ
УАФ

УАФ начала кадровые изменения в региональных Ассоциациях футбола. Началось все с Днепропетровщины.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, с должности председателя областной ассоциации Днепропетровщины будет отстранен Виктор Андрухов, который был переизбран менее года назад. Новым председателем Ассоциации футбола Днепропетровщины станет родной брат председателя правления «АТБ» Бориса Маркова Алексей. Действующий председатель ассоциации Виктор Андрухов еще не ушел, хотя по информации Бурбса его попросили это сделать.

Ранее УАФ изменила регламент УПЛ после скандального снятия Днепра-1 с чемпионата.

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Украинская ассоциация футбола Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Толян
Он просто позвонил Буткевичу.
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