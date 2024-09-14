УАФ изменила регламент УПЛ после скандального снятия Днепра-1 с чемпионата

13 сентября состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола, в ходе которого было принято ряд решений.

В частности, исполком принял:

1. Утвердить изменения в Регламент Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2024/2025, а именно п. 10.6 ч. 10 ст. 5 в следующей редакции:

«10.6 В случае снятия команды с соревнований УПЛ после проведения матчей этапа плей-офф, но к началу нового сезона действуют следующие положения:

10.6.1. Право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая 13-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ и проигравшая в матчах плей-офф;

10.6.2. Если команда, занявшая 13-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ, победила в матчах плей-офф, то право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице УПЛ и проигравшая в матчах плей-офф;

10.6.3. Если в матчах плей-офф победили команды, занявшие 13-е и 14-е места в итоговой турнирной таблице УПЛ, то право участия в соревнованиях УПЛ получает команда, занявшая третье место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ. Если команда, занявшая третье место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ, не имеет возможности участвовать в соревнованиях УПЛ, то право участия получает команда, занявшая четвертое место в соревнованиях первой лиги ПФЛ и проигравшая в матчах плей-офф за выход в УПЛ».

2. Утвердить изменения в Регламент Чемпионата Украины по футболу среди команд клубов УПЛ сезона-2024/2025, а именно добавить п. 10.7 и п. 10.8 ч. 10 ст. 5 в следующей редакции:

«10.7. В случае снятия двух команд с соревнований УПЛ после проведения матчей этапа плей-офф, но к началу нового сезона право участия в соревнованиях УПЛ будут иметь команды, проигравшие в матчах плей-офф за выход в УПЛ;

10.8. В случае возникновения не предусмотренных этим регламентом обстоятельств, решение о составе участников УПЛ принимает Исполнительный комитет УАФ».

Относительно Центра лицензирования УАФ



Исполком поручил первому вице-президенту УАФ Павлу Бойчуку осуществлять контроль деятельности Центра лицензирования УАФ по организационным вопросам, а председателю Комитета профессионального футбола УАФ Олегу Лужному осуществлять контроль деятельности Центра лицензирования УАФ по подбору и расстановке педагогических и других кадров центра, разработке учебных программ и разработке учебных программ.

Администрации УАФ поручено провести подбор кандидатов для усиления, оптимизации и повышения качества функционирования Центра лицензирования УАФ.

О развитии футбола в Киеве



Исполком УАФ принял решение:

– Разделить региональную ассоциацию футбола Киевской области и города Киева на региональную ассоциацию футбола Киевской области и региональную ассоциацию футбола города Киева;

– Киевскому объединению ассоциаций футбола предоставить статус региональной ассоциации футбола в Киевской области без проведения дополнительной квалификации на предоставление статуса региональной ассоциации.

Исполком УАФ утвердил проект мирового соглашения между УАФ и Общественным союзом «Ассоциация футбола г. Киева» в редакции УАФ и направил в Ассоциацию футбола г. Киева для согласования и подписания.

В случае утверждения КГК УАФ мирового соглашения Ассамблеи регионов УАФ будет поручено провести квалификацию для предоставления статуса региональной ассоциации футбола в Киеве.

О комитетах УАФ



Исполком УАФ прекратил полномочия (отозвал) члена Комитета национальных сборных команд УАФ Владимира Ковянова.

Членом Комитета национальных сборных команд УАФ был избран Александр Головко.

Также исполком приостановил полномочия главы Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Виталия Наума на основании личного заявления.

Временной исполняющей обязанности председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ была назначена заместитель председателя Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ Оксана Железко — на срок до следующего Конгресса УАФ.

Также исполком УАФ заслушал отчет независимого аудита. Информация взята в обработку до окончательной финализации.

Перед стартом сезона 2024/25 из УПЛ снялся Днепр-1. Чтобы определить того, кто заменит днепрян, был проведен «Турнир четырех» среди команд, занявших 3-4-е места прошлой кампании Первой лиги и 15-16-е места УПЛ. В итоге победу одержал Левый Берег.